Paolo Guerrero hizo un alto a su habitual rutina para ser parte del stream de dos figuras importantes del fútbol y las redes sociales como lo son los argentinos Sergio Agüero y ‘Coscu’.

El delantero de Alianza Lima fue el invitado especial de la reacción del partido entre Flamengo y Racing, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores en el Maracaná.

Como se recuerda, Guerrero vistió las camisetas tanto del ‘Mengao’ como de ‘La Acamedia’, y compartió su experiencia en ambas instituciones.

Los elogios no faltaron, y es que el streamer ‘Coscu’ es fanático de Racing y hasta le pidió perdón por la poca oportunidad que tuvo d ejugar en la era de Fernando Gago.

“Es un jugadorazo con calidad suprema. Merecía mucho más tiempo, más minutos y respeto. Como hincha de Racing te pido disculpas”, dijo.

El encuentro finalizó con victoria de Flamengo por 1-0 sobre Rcaing con anotación de Jorge Carrascal tras un rebote en el defensor Marcos Rojo. La revancha se jugará la próxima semana en el ‘Cilindro’ de Avellaneda.

