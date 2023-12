Paolo Guerrero decidió no renovar su contrato con la Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito , equipo con el que este año salió campeón en el fútbol ecuatoriano y ganó la Copa Sudamericana.

Así lo informó en X (antes Twitter) el periodista Germán García Grova, quien indicó que Paolo Guerrero quedó en calidad de jugador libre, por lo que puede fichar por cualquier equipo para la temporada 2024.

Días atrás, en medio de las celebraciones por el título de la Liga Pro, el presidente de LDU, Isaac Álvarez, cuestionó el aparente condicionamiento de Guerrero respecto a que su continuidad dependería de la permanencia del entrenador Luis Zubeldía.

“Eso es un asunto que no comparto mucho. Eso de que si se queda él me quedo yo, porque es una institución y eso de poner condicionamiento en lo personal no corresponde”, expresó en declaraciones a K-CH Radio.

“En cualquier empresa es bien difícil poner condiciones para ser parte de la institución. Es querer, defender la divisa, defender los colores y trabajar fuerte, y trabajar con ganas”, añadió.

Precisamente este miércoles se conoció que Luis Zubeldía no seguirá como entrenador de LDU de Quito y estaría en el bolo para tomar las riendas de Colo Colo de Chile.