Luego de varias negociaciones, Paolo Guerrero finalmente terminó fichando por Avaí de Brasil. Antes de llegar a dicho club, el futbolista fue voceado como posible refuerzo para Peñarol, pero desde la directiva del equipo ‘carbonero’ vieron esta posibilidad muy lejana debido al presente del delantero.

En entrevista para la prensa uruguaya, Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, manifestó que la posible contratación de Paolo Guerrero no era la adecuada para lo que buscaba el plantel: ganar el título.

“Paolo Guerrero tenía mucho tiempo de inactividad y nosotros necesitamos ganar el Clausura de punta a punta. Lo hubiese traído para que la gente no siga repitiendo que no tenemos nivel en la delantera, pero estábamos convencidos que era traer por traer, para que la gente se quede conforme y eso no pasará en mi mandato”.

“La realidad es que ninguno de esos delanteros quiso venir. Nos decían que era increíble lo que ofrecíamos, pero que por el momento el fútbol uruguayo no era lo que querían para su carrera”, agregó Ignacio Ruglio.

Paolo Guerrero vestirá su cuarta camiseta en el fútbol de Brasil. Antes estuvo en Corinthians, Flamengo e Internacional de Porto Alegre. En el ‘Timao’ ganó una liga local, la Recopa Sudamerica y el Mundial de Clubes.