Paolo Guerrero, ícono del fútbol peruano, compartió sus impresiones sobre la gran final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras que se disputará este sábado 29 de noviembre en Lima, Perú.

“Los dos equipos son los mejores de Sudamérica y llegan en un gran momento para esta final. Además, están peleando el Brasileirao”, comentó el delantero peruano.

Respecto a su favorito, el ‘Depredador’ no dudó en expresar su sentir y recordó el vínculo emocional y deportivo que mantiene con el Mengão. “Por lo que pasé, por lo que viví, por el cariño de su hinchada hacia mí, por los buenos momentos; espero que sea un gran partido y siempre mi hinchada será para Flamengo”, afirmó el goleador histórico de la selección peruana.

El atacante también destacó la intensidad de este tipo de duelos. “Los partidos con Palmeiras siempre han sido reñidos y son clásicos importantes sobre todo en Brasil. Espero que sea una gran final y que Flamengo salga campeón”, enfatizó el actual delantero de Alianza Lima.

Finalmente, envió un mensaje para los fanáticos del fútbol: “Para quienes adoramos el fútbol, esperamos ver un lindo espectáculo”, concluyó Guerrero.

Un dominio histórico

El duelo en la final de Flamengo vs. Palmeiras, asegura que este año Brasil alcanzará su séptimo título consecutivo en la Libertadores, un hito que reafirma la superioridad y consistencia de sus clubes a nivel sudamericano.

Betsson ya publicó sus cuotas para el ganador del torneo anual más importante de América. Flamengo como favorito paga una cuota de 1.65, mientras que Palmeiras ofrece una cuota de 2.12, no tan lejos en las probabilidades para llevarse la Copa, lo que refleja que ambos equipos tienen todas las herramientas para disputar esta final de manera pareja.

Cabe mencionar que ambos clubes han tenido campañas destacadas en el campeonato brasileño, lo que intensifica aún más la expectativa en torno a la final continental.