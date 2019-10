Salió bien parado. Paolo Guerrero solo recibió dos fechas de suspensión por el Tribunal Superior de Deportes, tras haber sido expulsado en el choque contra Flamengo por el Brasileirao. El delantero peruano, tras volver de la convocatoria a su selección, podrá volver a jugar sin problemas.

Hace unos días, cuando se confirmó la denuncia, se especuló que el ‘Depredador’ podría quedarse fuera de las canchas hasta por quince fechas. Finalmente, la sanción no estuvo ni cerca de lo antes nombrado.

Tal como testificó el árbitro del encuentro, el peruano tuvo duras palabras contra el cuarto árbitro Grazianni Maciel Rocha y fue castigado por el Artículo 258. Sin embargo, el 258-A no prosperó y el ex Flamengo no fue sancionado.

Paolo Guerrero se encuentra en Uruguay con la selección peruana, para afrontar un nuevo duelo contra el equipo nacional de dicho país por fecha FIFA.