Paolo Hurtado disputó su segundo encuentro con Unión Española y anotó un golazo sobre el final del partido. El tanto fue el del empate de Unión Española sobre Unión La Calera que ayuda a que el equipo del peruano se mantenga en los primeros lugares del Campeonato Nacional.

El ingreso de Paolo Hurtado fue a los 82′ con el objetivo de buscar el empate. El peruano no desperdició su oportunidad y ayudó a que Unión Española sea el líder momentáneo del fútbol chileno.

“La venía pasando mal con las lesiones y, gracias a Dios, pude ayudar al equipo, en todo este tiempo no había participado mucho. A mis compañeros y los entrenadores, a toda la gente que me ha ayudado, ha sido muy duro y hoy la sensación que tengo nunca la había sentido, estoy muy feliz. La partida de mi madre ha sido muy dura, esto va para ella, se que me está mirando y bendice mi camino”, indicó el futbolista en entrevista a TNT Sports.

Paolo fue parte del plantel de la selección peruana que disputó el Mundial Rusia 2018. Disputó algunos partidos de las Eliminatorias, los más recordados ante Uruguay y ante Ecuador en Quito, donde anotó uno de los goles.

‘Caballito’ debutó en el fútbol peruano con camiseta de Alianza Lima, para luego pasar por Juan Aurich, además del fútbol de Portugal, Inglaterra y de Turquía.

