El fútbol podría abrirle una puerta inesperada al Vaticano. Dos empresarios argentinos preparan una propuesta que buscarán hacer llegar al Papa León XIV: crear una federación de fútbol de la Santa Sede que permita a sus selecciones competir internacionalmente y, a mediano plazo, disputar la Eurocopa y el Mundial. La iniciativa, que ya fue presentada ante representantes de la Iglesia en Argentina, pretende transformar una estructura actualmente amateur en un proyecto deportivo con reconocimiento internacional.

Los impulsores son Guillermo Tofoni, empresario que organizó partidos amistosos de la selección argentina durante la gestión de Julio Grondona en la AFA, y Raúl Ayala, vinculado a la Iglesia y participante en la organización del Partido de la Paz a través de Scholas Occurrentes. Ambos acercaron la propuesta al sacerdote Alejandro José Puiggari, asesor del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, con la intención de que pueda llegar al sumo pontífice. El proyecto contempla la creación de la Asociación del Fútbol del Vaticano (VFA), con equipos masculinos y femeninos en categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20, Sub 23 y mayores.

“Queremos explorar la evolución de la estructura futbolística del Vaticano hacia una federación que pueda aspirar al reconocimiento internacional y, eventualmente, participar en las competiciones oficiales de UEFA y FIFA”, explicó Tofoni al Diario Clarín de Argentina. La intención no se limita a formar equipos: también plantea desarrollar academias, campus y programas educativos para jóvenes de diferentes países. El fútbol sería una herramienta de inclusión, cooperación y formación, con una red de participación que involucre a escuelas, parroquias, universidades y comunidades.

A propósito de la visita del Papa León, mi camiseta de la selección del Vaticano. Es una edición especial por los 50 años de la creación de la Federación Vaticana de Fútbol. Es con diferencia una de las que más quiero entre las que tengo en mi colección. https://t.co/WTfOUGAX25 — ACP (@adriancabp) November 12, 2026

Sin embargo, el camino hacia una Eurocopa o un Mundial no será sencillo. Para conseguirlo, el Vaticano tendría que constituir una federación con estatutos compatibles con los organismos internacionales y conseguir primero el reconocimiento de la UEFA, antes de solicitar su incorporación a la FIFA. Otro obstáculo importante es la nacionalidad: la ciudadanía vaticana no se obtiene por nacimiento ni por ascendencia familiar, sino que responde principalmente a funciones laborales o institucionales vinculadas al Estado. Por ello, la conformación de una selección deberá ajustarse a los requisitos de elegibilidad establecidos por los organismos del fútbol.

Actualmente, el Vaticano cuenta con una estructura futbolística amateur conocida como ASD Sport in Vaticano y organiza un campeonato integrado por ocho equipos, entre ellos Museos Vaticanos, Guardia Suiza y Universidad Pontificia Lateranense. Su selección incluso disputó un encuentro ante San Marino B en 1994, que terminó 0-0. Ahora, la propuesta argentina busca llevar esa experiencia a otra dimensión. León XIV, quien también tiene una conocida afición por el fútbol y simpatía por Alianza Lima, podría convertirse en una figura clave para impulsar el proyecto. Una iniciativa que pretende cambiar la historia deportiva de la Santa Sede: pasar de una liga de trabajadores a soñar con competir en los escenarios más importantes del fútbol mundial.

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