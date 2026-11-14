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Resumen

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Dos empresarios argentinos impulsan un ambicioso proyecto para profesionalizar el fútbol del Vaticano. (Foto: Agencias)
Dos empresarios argentinos impulsan un ambicioso proyecto para profesionalizar el fútbol del Vaticano. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

El fútbol podría abrirle una puerta inesperada al Vaticano. Dos empresarios argentinos preparan una propuesta que buscarán hacer llegar al Papa León XIV: crear una federación de fútbol de la Santa Sede que permita a sus selecciones competir internacionalmente y, a mediano plazo, disputar la Eurocopa y el Mundial. La iniciativa, que ya fue presentada ante representantes de la Iglesia en Argentina, pretende transformar una estructura actualmente amateur en un proyecto deportivo con reconocimiento internacional.

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