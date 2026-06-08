El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más comentados de su visita a Madrid tras recibir una camiseta personalizada del Real Madrid de manos de Florentino Pérez. El encuentro ocurrió en el Estadio Santiago Bernabéu, durante una actividad multitudinaria organizada por la comunidad diocesana madrileña.

El presidente del club madridista le entregó al Sumo Pontífice una camiseta blanca con su nombre de pila, Robert F. Prevost, estampado en la espalda junto al dorsal número 1. Además, el mandatario madridista también le obsequió una réplica del estadio Santiago Bernabéu.

El papa León XIV es recibido por el presidente del Real Madrid Florentino Pérez antes del encuentro con la comunidad diocesana, este lunes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Realmadrid.com/David S. Bustamante

Como gesto de reciprocidad, el papa entregó una medalla a Florentino Pérez durante el encuentro, que reunió a representantes religiosos, autoridades y miembros vinculados a la institución deportiva. Durante su traslado a España, León XIV dejó una frase que llamó la atención de los aficionados al fútbol.

Sobre las preferencias deportivas de Robert Prevost, comentó que el equipo español favorito es el Real Madrid, aunque aclaró que como pontífice “es de todos los equipos”.

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Más de 70 mil personas acompañaron al Pontífice en el Bernabéu

El evento reunió a unas 70.000 personas dentro del Santiago Bernabéu, entre fieles, representantes de parroquias, movimientos religiosos, comunidades educativas y miembros del clero.

La actividad fue organizada por la Iglesia diocesana de Madrid junto a las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe, convirtiéndose en uno de los encuentros más multitudinarios de la visita del Pontífice a España.