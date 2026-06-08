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El papa León XIV es recibido por el presidente del Real Madrid Florentino Pérez antes del encuentro con la comunidad diocesana, este lunes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Foto: EFE/Realmadrid.com/David S. Bustamante
El papa León XIV es recibido por el presidente del Real Madrid Florentino Pérez antes del encuentro con la comunidad diocesana, este lunes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Foto: EFE/Realmadrid.com/David S. Bustamante
Por Redacción EC

El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más comentados de su visita a Madrid tras recibir una camiseta personalizada del Real Madrid de manos de Florentino Pérez. El encuentro ocurrió en el Estadio Santiago Bernabéu, durante una actividad multitudinaria organizada por la comunidad diocesana madrileña.

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