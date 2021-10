Ferrocarril Oeste y San Telmo se enfrentaron por la Segunda División de Argentina y un detalle dio la vuelta al mundo. Uno de los futbolistas titulares de ‘Ferro’ dejó un papel en el arco rival en cada tiempo, con la consigna que el marcador se cumpliría y así ocurrió.

“Puse un papelito que tenía el número tres atrás del palo”, indicó. Efectivamente en el primer tiempo el encuentro terminó con 3-0 a favor de Ferrocarril Oeste. “Para el segundo tiempo lo cambiamos. Sentíamos que íbamos a hacer tres goles en el primer tiempo y me dijeron que lo cambie al otro arco”, agregó Germán Rivero en entrevista a TyC.

Finalmente el marcador terminó 6-0 y el periodista al no creer lo que había escuchado, pidió que le muestren el papel. El entrevistador lo confirmó y el video ya es viral con decenas de comentarios de hinchas.

Ferrocarril Oeste es uno de los equipos que luchan por obtener al ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, se ubican en la Zona B. Están a un punto del líder, Barracas Central y por el momento acceden al torneo reducido por un cupo más a la Liga Profesional.

Tras el partido, en conferencia de prensa, el técnico Sergio Gómez indicó: “En todos lados donde hemos estado nosotros siempre transmitimos lo mismo: no hay que confundirse, no pasan seguido estos partidos, sino que quizás fuimos más efectivos y concretamos las que no entraron”.

“Uno debe tener los pies sobre la tierra. Tenemos que intentar ganar el partido el próximo partido, que va a ser muy difícil, pero este plantel sabe que va a dejar todo, que te va a entregar todo, independientemente de cuál sea el resultado”, añadió.