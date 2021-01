El futuro del argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez parece sentenciado luego que el entrenador de Atalanta, Gian Piero Gasperini, justificara su separación del equipo, tras festejar la última victoria (4-1) ante Benevento por la fecha 16 de la Serie A.

El entrenador de Atalanta reconoció, al final del partido, detalles de la ruptura con el volante argentino. “Con él vivimos grandes momentos, le apartamos porque yo estaba buscando otro tipo de equipo, pues en ese momento estábamos sufriendo”, dijo el estratega.

Gian Piero Gasperini confesó que ‘Papu’ Gómez no tomó bien las variantes en el equipo. “Es una cosa que siempre hicimos, pero él no lo aceptó. No se ha adaptado”, sentenció el entrenador quien espera vender al argentino antes que cierre el mercado de invierno.

Recibe guiño de ‘Vecchia Signora’

Pero no todo es sufrimiento para ‘Papu’ Gómez quien fue apartado del plantel de Gian Piero Gasperini y se encuentra entrenando solo en las instalaciones del club de Bérgamo hasta donde ha llegado una inesperada oferta de la Juventus.

Según informó Sky Sport, el carácter del argentino lo llevó a una discusión con el presidente del club, Antonio Percassi. Este decidió su salida antes febrero y para ello aceptaría la oferta de Juventus.

