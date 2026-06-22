Lionel Messi volvió a escribir una página histórica en el Mundial 2026 durante el duelo entre Argentina y Austria por la segunda jornada de la fase de grupos. En un partido cargado de tensión y expectativas, el capitán argentino alcanzó una marca que parecía inalcanzable y volvió a quedar en el centro de la escena mundial.

El encuentro no comenzó de la mejor manera para el astro rosarino, que tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal. Sin embargo, el remate no terminó en gol y dejó un breve silencio en el estadio, en medio de la sorpresa de los hinchas que esperaban su festejo habitual.

Lejos de desordenarse, Messi mantuvo la calma y siguió participando activamente del juego, buscando constantemente generar peligro en el área rival. Su insistencia terminó teniendo recompensa, cuando encontró el espacio para convertir un tanto que cambiaría por completo el rumbo del partido.

Ese gol no solo significó una ventaja clave en el desarrollo del encuentro, sino también un hito en la historia de los Mundiales. Con esa anotación, Messi llegó a los 17 goles en Copas del Mundo, superando la marca de Miroslav Klose y convirtiéndose en el máximo goleador histórico del torneo.

La hazaña terminó de consolidar su leyenda en el escenario más grande del fútbol, en una noche que combinó frustración inicial, resiliencia y gloria absoluta, reafirmando su lugar entre los nombres más grandes que ha visto la historia del deporte.

Todos los goles de Lionel Messi en los Mundiales

Alemania 2006

16 junio 2006 vs Serbia y Montenegro (1 gol)

Brasil 2014

15 junio 2014 vs Bosnia y Herzegovina (1 gol)

21 junio 2014 vs Irán (1 gol)

25 junio 2014 vs Nigeria (2 goles)

Rusia 2018

26 junio 2018 vs Nigeria (1 gol)

Catar 2022

22 noviembre 2022 vs Arabia Saudita (1 gol)

26 noviembre 2022 vs México (1 gol)

30 noviembre 2022 vs Polonia (1 gol)

3 diciembre 2022 vs Australia (1 gol)

9 diciembre 2022 vs Países Bajos (1 gol)

13 diciembre 2022 vs Croacia (1 gol)

18 diciembre 2022 vs Francia (2 goles)

EL PENAL ERRADO DE MESSI, DESDE LA MIRADA DE AMIN OMAR, JUEZ DEL PARTIDO #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/AkkKadXg7T — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

México, Canadá y Estados Unidos 2026

16 de junio 2026 vs Argelia (3 goles)

22 de junio 2022 vs Austria (1 gol)

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