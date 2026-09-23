Gareca analiza la caída de Argentina ante España y señala el partido que terminó pasándole factura. Foto: @ESPNArgentina
Gareca analiza la caída de Argentina ante España y señala el partido que terminó pasándole factura. Foto: @ESPNArgentina
Por Redacción EC

Ricardo Gareca dejó una particular reflexión sobre el recorrido de la Selección Argentina en el Mundial y puso el foco en el desgaste que acumuló durante el torneo. Para el exentrenador de Perú, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó a la final frente a España después de haber disputado partidos de enorme intensidad.

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