Ricardo Gareca dejó una particular reflexión sobre el recorrido de la Selección Argentina en el Mundial y puso el foco en el desgaste que acumuló durante el torneo. Para el exentrenador de Perú, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó a la final frente a España después de haber disputado partidos de enorme intensidad.

Gareca destacó especialmente el encuentro que Argentina protagonizó ante Inglaterra, un partido que, según su análisis, tuvo un fuerte impacto físico y emocional en el equipo.

“Para mí, yo te doy mi opinión, o sea de lo que de lo que vi yo, para mí, se terminó con Inglaterra, yo quedé con la panza llena, satisfecho con Inglaterra, vi a una selección que entregó todo, se mató”, señaló.

Argentina vs Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. (Foto: AFP) / ODD ANDERSEN

Gareca quedó satisfecho con Argentina ante Inglaterra

El exseleccionador de Perú consideró que el duelo frente a Inglaterra representó uno de los puntos más altos de Argentina durante el campeonato.

Para Gareca, la intensidad con la que la Albiceleste afrontó ese partido terminó generando un desgaste que posteriormente pudo sentirse en la definición del torneo.

“Todos los partidos que le tocó, que fueron emocionantes todos, fueron emocionantes todos, y sobre todo con la culminación de Inglaterra, que dio vuelta con Inglaterra, que me parece que fue tan emocionante y tan fuerte”, explicó.

Su lectura apunta a que Argentina tuvo que invertir una gran cantidad de energía física y emocional para superar cada uno de esos compromisos.

¿Por qué España fue un rival tan complicado?

Gareca también explicó qué hizo diferente a España en aquella final. Para el exentrenador, el conjunto español tenía una característica que podía complicar especialmente a Argentina: su capacidad para controlar la pelota.

“La final, le tocó un equipo jodidísimo, que si hay algo que tiene España, que te saca la pelota, primero, no se meten atrás, salvo que vos lo lleves por posesión o por dominio, si no te aprieta lo más alto posible, no te deja jugar”, sostuvo.

Según su análisis, esa presión y el dominio de la posesión impedían que Argentina pudiera desarrollar con comodidad algunas de sus principales virtudes.

El factor Messi también fue mencionado por Gareca

El técnico también recordó la capacidad que tuvo Argentina para remontar partidos durante el Mundial. En ese contexto, destacó la presencia de Lionel Messi y el talento ofensivo de la selección.

“Messi, que en general, cuando Argentina dio vuelta a los marcadores, los rivales se le ponían uno arriba, y por ahí defendían en los últimos metros del campo de juego”, comentó.

Gareca explicó que ese escenario podía favorecer a Argentina, debido a la calidad de sus futbolistas para encontrar espacios y definir las jugadas.

“Con la capacidad de Argentina, de los remates, del talento argentina, de Messi, que te coloca la pelota donde quiere, y todo, Argentina, más la voracidad argentina, pudo dar vuelta”, agregó.

Finalmente, el exentrenador de la selección peruana planteó un escenario hipotético sobre lo que habría ocurrido si Argentina hubiera llegado a la final con un menor desgaste.

“Si Argentina, hubiese ganado los partidos, sin ese desgaste físico que tuvo, sin esa adrenalina que tuvo todos los partidos, llegaba más entera a la final con España, yo creo que estaba en condiciones de poder ganarle”, afirmó.

De esta manera, Gareca no cuestionó el recorrido de Argentina, sino que puso el foco en el costo físico y emocional de los partidos anteriores y en cómo ese desgaste pudo influir cuando llegó el momento de enfrentar a una España que, según su análisis, representaba un desafío especialmente exigente.