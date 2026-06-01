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Paraguay presentó a sus convocados al Mundial 2026 con un emotivo homenaje al poncho de 60 listas. (Foto: AFP)
Paraguay presentó a sus convocados al Mundial 2026 con un emotivo homenaje al poncho de 60 listas. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Paraguay presentó oficialmente a sus convocados para el Mundial 2026 con un anuncio cargado de identidad y emoción. La Federación Paraguaya de Fútbol sorprendió con un video narrado por Gustavo Alfaro, mientras una artesana borda el tradicional poncho de 60 listas, símbolo cultural declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

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