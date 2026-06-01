Paraguay presentó oficialmente a sus convocados para el Mundial 2026 con un anuncio cargado de identidad y emoción. La Federación Paraguaya de Fútbol sorprendió con un video narrado por Gustavo Alfaro, mientras una artesana borda el tradicional poncho de 60 listas, símbolo cultural declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La producción buscó conectar el fútbol con las raíces del país. Mientras aparecen los nombres de los 26 futbolistas elegidos para la Copa del Mundo, la voz de Alfaro acompaña el relato con mensajes sobre esfuerzo, identidad y orgullo nacional.

“Elegimos un símbolo que nos une como país: el poncho de sesenta listas. Cada hilo cuenta una historia. Cada nombre, un camino de sacrificio”, narra el técnico argentino en uno de los momentos más emotivos de la presentación.

26 nombres construyen esta pieza que pone fin a la espera.



¡Ellos nos representarán en el torneo más esperado por todo un pueblo!



📋 Aquí están los convocados por el DT Gustavo Alfaro en la Copa Mundial de la FIFA 2026.



¡VAMOS, ALBIRROJA! ¡VAMOS, PARAGUAY! 🇵🇾 pic.twitter.com/WNANfnTx2F — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 1, 2026

Paraguay regresará a un Mundial tras varios años de ausencia y antes de viajar a Norteamérica despedirá a su hinchada en un amistoso frente a Nicaragua en el estadio Defensores del Chaco. El debut de la selección en el Grupo D será el 12 de junio ante Estados Unidos.

La lista final combina experiencia y jugadores que fueron claves en las Eliminatorias. Entre los convocados aparecen Orlando Gill, Gabriel Ávalos, Alex Arce y Matías Galarza, mientras que Isidro Pitta fue uno de los últimos en sumarse a la concentración en Ypané tras recibir el llamado de Alfaro desde Brasil.

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