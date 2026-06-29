Paraguay vs Alemania en vivo: sigue el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026
- Cómo llega Paraguay al partido contra Alemania
El cuadro sudamericano, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, accedió a 16avos de final del Mundial como uno de los mejores terceros al culminar con cuatro puntos en el Grupo D, por detrás de Estados Unidos y Australia. Los albirrojos debutaron con una dolorosa caída 4-1 ante Estados Unidos, luego vencieron 1-0 a Turquía y cerraron la serie con un empate sin goles ante Australia. Los guaraníes quieren dar el golpe y dejar en el camino al conjunto europeo, que ha sido campeón del mundo en cuatro oportunidades.
- Horarios del partido Paraguay vs Alemania en vivo
- 2:30 pm: México
- 3:30 pm: Colombia, Ecuador, Perú
- 4:30 pm: Bolivia, Chile, Venezuela
- 5:30 pm: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
- 10:30 pm: Alemania (Berlín y Múnich)
- Canales para ver Paraguay vs Alemania en EE.UU y países de Sudamérica
- En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.
- En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.
- En Chile: Chilevisión y Canal 13.
- En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida.
- ¿Dónde ver el partido Paraguay vs Alemania en vivo desde Perú?
El partido entre Alemania vs Paraguay se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.
El encuentro iniciará a las 3:30 pm y se disputará en el estadio de Boston, en Estados Unidos. El árbitro del encuentro será el marroquí Jalal Jayed.
Las selecciones de Paraguay y Alemania se enfrentan hoy, lunes 29 de junio, en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el que el cuadro que gane avanzará directamente a las llaves de octavos de final.
Las selecciones de Paraguay y Alemania se enfrentan hoy, lunes 29 de junio, en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el que el cuadro que gane avanzará directamente a las llaves de octavos de final.