Por Redacción EC

Paraguay vs Alemania en vivo: sigue el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

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  • Cómo llega Paraguay al partido contra Alemania

El cuadro sudamericano, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, accedió a 16avos de final del Mundial como uno de los mejores terceros al culminar con cuatro puntos en el Grupo D, por detrás de Estados Unidos y Australia. Los albirrojos debutaron con una dolorosa caída 4-1 ante Estados Unidos, luego vencieron 1-0 a Turquía y cerraron la serie con un empate sin goles ante Australia. Los guaraníes quieren dar el golpe y dejar en el camino al conjunto europeo, que ha sido campeón del mundo en cuatro oportunidades. 

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  • Horarios del partido Paraguay vs Alemania en vivo
  • 2:30 pm: México
  • 3:30 pm: Colombia, Ecuador, Perú
  • 4:30 pm: Bolivia, Chile, Venezuela 
  • 5:30 pm: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
  • 10:30 pm: Alemania (Berlín y Múnich)
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  • Canales para ver Paraguay vs Alemania en EE.UU y países de Sudamérica
  • En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.
  • En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.
  • En Chile: Chilevisión y Canal 13.
  • En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida. 
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  • ¿Dónde ver el partido Paraguay vs Alemania en vivo desde Perú?

El partido entre Alemania vs Paraguay se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

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El encuentro iniciará a las 3:30 pm y se disputará en el estadio de Boston, en Estados Unidos. El árbitro del encuentro será el marroquí Jalal Jayed.  

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Las selecciones de Paraguay y Alemania se enfrentan hoy, lunes 29 de junio, en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el que el cuadro que gane avanzará directamente a las llaves de octavos de final.

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