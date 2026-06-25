Paraguay vs Australia EN VIVO
Canales TV que transmiten Paraguay vs Australia EN VIVO por Mundial 2026
El Paraguay vs Australia por la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026 será transmitido a través de GEN, Trece y POPU TV en Paraguay por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+. Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Paraguay será televisado por DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. En México míralo por ViX.
¿A qué hora juega Paraguay vs Australia HOY por Mundial 2026?
El partido Paraguay vs Australia por la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026 comienza a las 9:00 PM (hora de Perú) y 11:00 PM (hora paraguaya). Te dejamos todos los horarios, según país.
Por otro lado Australia, también urge de los 3 puntos para seguir soñando en la Copa Mundial de la FIFA.
El equipo dirigido por Alfaro busca su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, luego de vencer por la mínima diferencia a Turquía con un golazo de Galarza.
Paraguay y Australia se enfrentan este jueves 25 de junio por la última fecha del Mundial 2026 en el Estadio Bahía de San Francisco.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Paraguay y Australia por la última jornada del Mundial 2026.
En España, el partido de la selección paraguaya se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.