Paraguay vs Ecuador EN VIVO | Últimas noticias del partido por las Eliminatorias para el Mundial 2026
De clasificar, Paraguay volvería a la élite del fútbol internacional tras los fallidos ciclos de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
Paraguay no participa en un Mundial desde el año 2010, en Sudáfrica, donde llegó hasta la instancia de cuartos de final, en la que cayó 1-0 ante España (campeón de ese torneo).
La Albirroja también tiene una oportunidad de llegar al Mundial 2026 incluso perdiendo como local ante el combinado norteño, siempre y cuando Venezuela (18), que visita a Argentina en Buenos Aires, corra esa misma suerte.
La selección paraguaya, con 24 puntos en su haber, accederá al Mundial 2026 con un empate o una victoria ante Ecuador, elenco que ya está clasificado al máximo evento del fútbol internacional.
El árbitro del partido será el brasileño Raphael Claus.
El partido se jugará este jueves 4 de septiembre, a las 6:30 p.m. (hora peruana / 8:30 p.m. hora local) en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.
¿Cómo llega la selección ecuatoriana al partido contra Paraguay?
Ecuador llega sin apuros tras haber concretado su clasificación en la decimosexta fecha con un empate a cero ante Perú y con un destacable rendimiento defensivo durante las eliminatorias, al punto de haber encajado únicamente 5 goles en 16 encuentros disputados.