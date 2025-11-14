Ver Paraguay vs. Estados Unidos EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Subaru Park por amistoso de fecha FIFA 2025. ¿A qué hora juega? El partido se disputa hoy, sábado 15 de noviembre de 2025, a las 5:00 p.m. (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 4:00 PM de México y las 5:00 PM de USA . ¿Dónde ver? Tigo Sports transmite el partido en Paraguay, mientras que Telemundo, Peacock, Universo, fuboTV, TNT y HBO Max lo pasan en USA. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.