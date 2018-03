La eliminación del Mundial Rusia 2018 obligó a las selecciones de Estados Unidos y Paraguay a comenzar un nuevo ciclo de cara al de Qatar 2022, por lo que el partido amistoso que disputarán este martes () tendrá el objetivo de ver a los jóvenes talentos con los que podrían contar en el futuro.

El Paraguay vs. Estados Unidos se podrá seguir por FOX Soccer Match Pass, Fox Sports 1 USA, Univision NOW, FOX Sports GO, UniMás, Univision Deportes USA, fuboTV

Estados Unidos, que todavía debe definir al seleccionador de su nuevo ciclo, sigue de momento con el interino Dave Sarachan, que desde finales del año pasado ocupa el puesto que dejó libre Bruce Arena tras dimitir al final de las eliminatorias de la Concacaf.

Paraguay vs. Estados Unidos: horarios en el mundo



Perú - 6:30 p.m.

Colombia - 6:30 p.m.

Ecuador - 6:30 p.m.

Argentina - 8:30 p.m.

Chile - 8:30 p.m.

​México - 7:30 p.m.

​España - 12:30 a.m. (miércoles)

​Nueva York - 7:30 p.m.

​Miami - 7:30 p.m.

​California - 4:30 p.m.

Dentro de la lista de los 22 jugadores que Sarachan llamó para el amistoso ante Paraguay, la media de edad es de 23 años, con 17 que tienen 24 o están por debajo y se proyectan como el núcleo del futuro equipo.

A esta cita no fue llamado el centrocampista Christian Pulisic, del Borussia Dortmun alemán y figura actual de la selección de las Barras y las Estrellas, pero sí están otros jugadores que militan en el fútbol europeo como los defensas Matt Miazga y el lateral DeAndre Yedlin, cada uno con 49 participaciones en la selección.

También hay siete jugadores de la Liga Profesional de Estados Unidos (MLS) en la lista de Sarachan, entre ellos el portero Alex Bono y el centrocampista Marky Delgado, que harán su debut en la selección y que militan en el Toronto FC, actual campeón de liga.

Pero el jugador a seguir será el joven delantero Tim Weah, hijo del legendario George Weah, convertido en nuevo Presidente de Liberia.

Weah, de 18 años, milita en el Paris Saint-Germain y Sarachan considera que su versatilidad y capacidad goleadora lo proyecta como un jugador con futuro dentro de la selección, al igual que Andrija Novakovich, delantero del SC Telstar holandés, que también podría hacer su debut.

Estados Unidos llega al partido tras dar una pobre impresión el pasado enero cuando se enfrentó a Bosnia y Herzegovina y dejó como resultado un empate sin goles.

El combinado de las Barras y las Estrellas recibirá a los paraguayos en el Sahlen's Stadium, de WakeMed Soccer Park, en Cary (Carolina del Norte), con capacidad para 10.000 espectadores.

⚪🔴 ¡Varios compatriotas residentes en Carolina del Norte y alrededores, se acercaron a dar su apoyo a la #Albirroja en este nuevo proceso! #VamosParaguay👏🇵🇾⚽️ pic.twitter.com/tVDuCZN4p8 — Selección Paraguaya (@Albirroja) 26 de marzo de 2018

Paraguay, que también tiene en el puesto de seleccionador a un interino, Gustavo Morínigo, igualmente conformó una nómina de jugadores jóvenes en su gran mayoría.

Entre los pocos veteranos del grupo que enfrentará a Estados Unidos está el centrocampista del Libertad, Cristian Riveros, de 35 años y 100 participaciones con la selección.

El grupo de los jóvenes de la renovación lo comandan el joven centrocampista de 21 años Richard Sánchez y el delantero del Atlanta United Miguel Almirón, de 24.

El de este martes será el octavo duelo entre ambas selecciones, con ventaja de Estados Unidos al haber ganado tres veces y empatado dos, frente a dos triunfos de los guaraníes.

El último enfrentamiento que protagonizaron fue el 11 de junio de 2016 en la Copa América Centenario, en Estados Unidos, con victoria del equipo de las Barras y las Estrellas por 1-0 con gol del veterano Clint Dempsey.

- Alineaciones probables:



Estados Unidos: Alex Bono; DeAndre Yedlin, Cameron Carter-Vickers, Matt Miazga, Jorge Villafaña; Marky Delgado, Darlington Nagbe, Cristian Roldan, Tim Weah; Andrija Novakovich y Bobby Wood.

Entrenador: Dave Sarachan.



Paraguay: Roberto Fernández; Junior Alonso, Fabián Balbuena, Luis de la Cruz; Miguel Almirón, Néstor Camacho, Cristian Riveros, Richard Sánchez; Roberto Ovelar y Angel Romero.

Entrenador: Gustavo Morínigo.



Lugar: WakeMed Soccer Park, Cary (Carolina del Norte, EE. UU.).