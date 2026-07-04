Paraguay vs. Francia EN VIVO
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Los paraguayos dejaron en el camino a la potencia mundial; Alemania por penales y esperan dar el batacazo ante la gran favorita para ganar la Copa del Mundo. Por otro lado, Francia no conoce de derrotas ni empates en este Mundial y esperan superar a la ‘Albirroja’ sin problemas.
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Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión minuto a minuto del partido de Paraguay vs Francia por octavos de final del Mundial 2026.
¿A qué hora juega Paraguay vs. Francia HOY por Mundial 2026?
El partido Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026 comienza a la 4:00 PM (hora colombiana) y 6:00 PM (hora paraguaya). Te dejamos todos los horarios, según país.