Por Joao Muñoz Tineo

Paraguay vs. Francia EN VIVO

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¿A qué hora juega Paraguay vs. Francia HOY por Mundial 2026?

El partido Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026 comienza a la 4:00 PM (hora colombiana) y 6:00 PM (hora paraguaya). Te dejamos todos los horarios, según país.

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Los paraguayos dejaron en el camino a la potencia mundial; Alemania por penales y esperan dar el batacazo ante la gran favorita para ganar la Copa del Mundo. Por otro lado, Francia no conoce de derrotas ni empates en este Mundial y esperan superar a la ‘Albirroja’ sin problemas. 

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Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión minuto a minuto del partido de Paraguay vs Francia por octavos de final del Mundial 2026.

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