Paraguay vs. Holanda: amistoso Sub 21 en el Defensores del Chaco La selecciones Sub 21 de Paraguay y Holanda se enfrentarán este martes (5:00 p.m. EN VIVO ONLINE) en un amistoso internacional

Paraguay vs. Holanda: amistoso Sub 21 en el Defensores del Chaco. (Foto: @Albirroja) (Foto: Twitter)