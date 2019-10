Paraguay vs. Islas Salomón EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 2 del Grupo F del Mundial Sub 17 Brasil 2019 en el estadio Walmir Campelo Bezerra, ‘Bezerrão’ de Gama este jueves 31 de octubre desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y por transmisión de DirecTV Sports. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del choque en el que sudamericanos y oceánicos se juegan la vida en este certamen.

La selección de Paraguay llega como favorita a este certamen contra una selección oceánica de la que se conoce poco y que en su estreno en este certamen se llevo la canasta llena.

Paraguay parte con favoritismo ante Islas Salomón, pero en un Mundial todo puede pasar. (Foto: Albirroja)

Paraguay vs. Islas Salomón: horas y canales en el mundo

Perú 3:00 p.m. | DirecTV Sports Ecuador 3:00 p.m. | Colombia 3:00 p.m. | Bolivia 4:00 p.m. | México 4:00 p.m. | Venezuela 4:00 p.m. | Argentina 5:00 p.m. | Brasil 5:00 p.m. | Chile 5:00 p.m. | Paraguay 5:00 p.m. | Uruguay 5:00 p.m. | España 9:00 p.m. |

¿Dónde se juega el Paraguay vs. Islas Salomón?

El Estadio Bezerrão fue inaugurado en 1977 y está ubicado en Gama, una región administrativa a 30 kilómetros de Brasilia, la capital de Brasil. Ha recibido partidos de la Copa de Brasil y su última renovación fue estrenada con un amistoso internacional entre las selecciones de Brasil y Portugal, que terminó con la victoria de los locales por 6-2. En 2016, la selección olímpica brasileña lo utilizó como campo de entrenamiento durante el Torneo Olímpico Masculino de Fútbol Río 2016, según información de FIFA.

¿Cómo ver en TV y Streaming el Paraguay vs. Islas Salomón?

El choque entre Paraguay e Islas Salomón, por la segunda fecha del grupo F del Mundial Brasil 2019 será transmitido por DirecTV para Latinoamérica y también tienes la chance de seguirlo vía streaming con la señal de DirecTV GO, aplicación para móviles a la que puedes acceder con un usuario y correo asociado a tu cuenta de forma gratuita.

Paraguay vs. Islas Salomón: ¿Cómo llegan los equipos?

La albirroja parte como favorita para ganar este partido, pero su clasifciación a la siguiente etapa depende de lo que suceda con México, con quien empató en la primera fecha, y la selección de Italia en esta segunda jornada.

Así llega Paraguay

05/04/19 | Sudamericano Sub 17 | Paraguay 1-1 Ecuador 08/04/19 | Sudamericano Sub 17 | Peru 0-2 Paraguay 11/04/19 | Sudamericano Sub 17 | Paraguay 0-3 Argentina 14/04/19 | Sudamericano Sub 17 | Chile 0-0 Paraguay 28/10/19 | Mundial Sub 17 | Paraguay 0-0 Mexico

Así llega Islas Salomón

12/09/18 | Elim Oceanía Sub 17 | Islas Salomón 5-0 Nueva Zelanda 15/09/18 | Elim Oceanía Sub 17 | Islas Salomón 5-0 Vanuatu 19/09/18 | Elim Oceanía Sub 17 | Islas Salomón 3-1 Fiji 22/09/18 | Elim Oceanía Sub 17 | Islas Salomón 0-0 Nueva Zelanda 28/10/19 | Mundial Sub 17 | Islas Salomón 0-5 Italia

Pronóstico para el Paraguay vs. Islas Salomón

A pesar de la goleada recibida en la primera fecha del Mundial Sub 17, Islas salomón sabe que puede complicar a la selección de Paraguay. Sin embargo, la albirroja esperan apelar a la fuerza guaraní para doblegar a su rival y acercarse a la clasificación a la siguiente etapa. Tu, ¿quién crees que ganará?

¿Cómo llegar al estadio Walmir Campelo Bezerra, ‘Bezerrao’?