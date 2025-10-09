Ver Paraguay vs. Japón EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Panasonic Stadium Suita de Osaka por amistoso internacional. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 10 de octubre del 2025, a las 5:20 de la mañana (hora peruana), que son las 7:20 AM de Paraguay, Chile y Argentina, las 4:20 PM de México y las 12:20 PM de España. ¿Dónde ver? Tigo Sports lo pasará para todo el territorio paraguayo. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

