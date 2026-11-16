La selección de Paraguay se enfrenta a Japón este martes 17 de noviembre en un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA. La ‘Albirroja’ llega motivada tras golear 4-1 a Singapur el último viernes y buscará cerrar su gira asiática con otro resultado positivo. Sin embargo, tendrá un rival exigente: el conjunto nipón viene de vencer 3-2 a Brasil y afrontará este compromiso con la confianza en alto. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Singapur. ¿A qué hora juegan Paraguay vs. Japón y dónde ver el partido EN VIVO por TV y streaming? Revisa los horarios y canales de transmisión.

Paraguay vs Japón EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver la transmisión ONLINE del partido amistoso por fecha FIFA desde el Estadio Nacional de Singapur.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Japón hoy?

El encuentro se disputará este martes 17 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional de Singapur. El compromiso comenzará a las 8:10 a.m. (hora peruana).

Revisa los horarios según tu ubicación geográfica:

Perú: 8:10 a.m.

8:10 a.m. Colombia: 8:10 a.m.

8:10 a.m. Ecuador: 8:10 a.m.

8:10 a.m. México: 7:10 a.m.

7:10 a.m. Bolivia: 9:10 a.m.

9:10 a.m. Venezuela: 9:10 a.m.

9:10 a.m. Chile: 10:10 a.m.

10:10 a.m. Argentina: 10:10 a.m.

10:10 a.m. Uruguay: 10:10 a.m.

10:10 a.m. Paraguay: 10:10 a.m.

10:10 a.m. Brasil: 10:10 a.m.

10:10 a.m. Singapur: 9:10 p.m.

9:10 p.m. Japón: 10:10 p.m.

¿Qué canal transmite el partido Paraguay vs. Japón EN VIVO?

Los aficionados de la ‘Albirroja’ podrán seguir el amistoso internacional a través de las señales confirmadas para Paraguay.

Paraguay: El partido será transmitido por GEN, Trece y VS Sports.

¿Dónde ver Paraguay vs. Japón ONLINE por streaming?

Para seguir el encuentro por internet, los hinchas podrán conectarse a APF TV, plataforma que ofrecerá la transmisión del amistoso entre Paraguay y Japón. De esta manera, los seguidores de la selección paraguaya tendrán una alternativa para acompañar al equipo durante su último compromiso de esta gira por Asia.

Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Japón

Fecha: Martes 17 de noviembre de 2026.

Martes 17 de noviembre de 2026. Partido: Paraguay vs. Japón.

Paraguay vs. Japón. Hora: 8:10 a.m. (hora peruana).

8:10 a.m. (hora peruana). Canales de TV: GEN, Trece y VS Sports.

GEN, Trece y VS Sports. Streaming: APF TV.

APF TV. Estadio: Nacional de Singapur.

Nacional de Singapur. Competencia: Partido amistoso internacional por Fecha FIFA.

Alineaciones del Paraguay vs Japón