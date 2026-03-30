Ver Paraguay vs Marruecos EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido amistoso FIFA 2026 en el Estadio Bollaert-Delelis de Lens, Francia. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 31 de marzo de 2026, a la 1:00 PM (hora de Perú), que son las 2:00 PM de Estados Unidos, las 12:00 PM de México, y las 3:00 PM de Argentina y Paraguay. ¿Dónde ver? Claro Sports y GEN transmiten el partido en Paraguay por streaming, cable y señal abierta; mientras que el resto de Sudamérica lo puede ver por Claro Sports. Sigue la transmisión ONLINE del amistoso en El Comercio.

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