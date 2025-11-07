Ver Paraguay vs. Panamá Sub 17 EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Aspire Zone - Pitch 4 por la fecha 2 del Grupo J del Mundial Sub 17. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 8 de noviembre de 2025, a las 10:15 a.m. (hora peruana), que son las 12:15 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 9:15 AM de México y las 4:15 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV transmite el partido en Paraguay y toda Sudamérica. Mientras que en Panamá míralo por TVMax y Vix.. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

