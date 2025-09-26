Ver Paraguay vs. Panamá EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Elías Figueroa Brander por la fecha 1 del Grupo B del Mundial Sub 20. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 27 de septiembre de 2025, a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 8:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 5:00 PM de México y la 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? DIRECTV Sports y DGO lo pasarán para todo el continente sudamericano. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

