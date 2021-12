Paranaense vs. Cuiabá EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 35 del Brasileirao, este viernes 3 de diciembre desde las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star Plus. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Atlético Paranaense y Cuiabá se medirán en un encuentro clave en la lucha de ambos equipos por mantenerse en la Primera División de Brasil. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Arena da Baixada.

Paranaense vs. Cuiabá: horarios del partido y canales

México - 4:00 p.m. - Star Plus (+) y Fanatiz Mexico

Perú - 5:00 p.m. - Star Plus (+)

Ecuador - 5:00 p.m. - Star Plus (+)

Colombia - 5:00 p.m. - Star Plus (+)

Bolivia - 6:00 p.m. - Star Plus (+)

Venezuela - 6:00 p.m. - Star Plus (+)

Paraguay - 7:00 p.m. - Star Plus (+)

Chile - 7:00 p.m. - Star Plus (+)

Argentina - 7:00 p.m. - Star Plus (+)

Uruguay - 7:00 p.m. - Star Plus (+)

Brasil - 7:00 p.m.

España - 11:00 p.m.

Más allá del título conseguido en la Copa Sudamericana, luego de imponerse a Bragantino, Atlético Paranaense no tuvo el nivel esperado en el campeonato doméstico. A estas alturas del Brasileirao, el ‘Furacao’ está en el límite de la zona del descenso directo.

Con un registro de doce victorias, seis empates y diecisiete derrotas, Paranaense marcha en el decimosexto casillero, con 42 puntos, solo por delante de Bahía (40), Gremio (36), Sport Recife (33) y Chapecoense (15), equipos que se estaría yendo directamente a la Serie B.

Paranaense viene de caer 1-0 a manos de Corinthians, por el gol de penal de Fabio Santos. Ni Pedro Rocha ni Nikao, las principales armas de ataque del cuadro rojinegro pudieron ante la férrea defensa del ‘Timao’.

Para el compromiso contra Cuiabá, Paranaense tendrá una variante respecto a su alineación de su anterior presentación. Esa será el ingreso de David Terans en lugar del suspendido Christian.

Cuiabá, uno de los ascendidos para esta temporada, perdió 3-1 a manos de Palmeiras en la jornada pasada. Ese tropiezo también agravó la situación del ‘Dorado’, decimoquinto, con 43 unidades.

“Lo que hemos construido hasta la fecha no cambiará debido a un juego. Cuiabá no es el equipo que vimos hoy. Tuvimos demasiados errores, lo que no es común, y por eso concedimos los goles”, analizó el entrenador de Cuiabá, Jorginho, después de la caída frente al ‘Verdao’.

Paranaense vs. Cuiabá: probables alineaciones

Paranaense: Santos, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Nicolás Hernández, Marcinho, Erick, Leo Cittadini, Abner, David Terans, Nikao y Pedro Rocha. DT: Alberto Valentim.

Cuiabá: Walter, Joao Lucas, Paulao, Anderson Conceicao, Uendel, Camilo, Pepe, Rafael Gava, Max, Clayson y Jenison. DT: Jorginho.

