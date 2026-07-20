Leandro Paredes protagonizó una de las imágenes más lamentables tras finalizar el duelo entre Argentina y España por la final del Mundial 2026. El mediocampista de Boca Juniors arremetió primero contra Eric García y luego contra Gavi, quien había acudido en ayuda de su compañero.

El mediocampista español fue el quien llevó la peor parte, pues fue derribado en su confrontación con Paredes.

No obstante, la selección española se tomó este episodio con humor. Durante el recorrido de los campeones por las calles de Madrid, Lamine Yamal retó a ambos futbolistas a un duelo de boxeo.

Lamine sostuvo un cartel que profesaba: “Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi”, en alusión al evento de boxeo amateur y al enfrentamiento entre el argentino y el español al terminar la final del Mundial que está siendo investigado por la FIFA. Al ver el texto, Yamal dijo a cámara: “Nos vemos”.