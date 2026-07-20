El delantero español sostuvo un letrero en el que retó a Leandro Paredes y Gavi a una pelea de boxeo.
El delantero español sostuvo un letrero en el que retó a Leandro Paredes y Gavi a una pelea de boxeo.
Por Redacción EC

Leandro Paredes protagonizó una de las imágenes más lamentables tras finalizar el duelo entre Argentina y España por la final del Mundial 2026. El mediocampista de Boca Juniors arremetió primero contra Eric García y luego contra Gavi, quien había acudido en ayuda de su compañero.

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