Lamine Yamal, en la previa al PSG-Barça por Champions.
Lamine Yamal, en la previa al PSG-Barça por Champions.
Por Redacción EC

Lamine Yamal ya está en París y no pasó desapercibido. El joven delantero del Barcelona protagonizó un mensaje que llamó la atención en la previa del enfrentamiento contra el Paris Saint-Germain por la Champions League. Con una actitud desafiante, el futbolista azulgrana dejó en claro que está preparado para afrontar uno de los retos más exigentes de la temporada.

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