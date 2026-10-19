Lamine Yamal ya está en París y no pasó desapercibido. El joven delantero del Barcelona protagonizó un mensaje que llamó la atención en la previa del enfrentamiento contra el Paris Saint-Germain por la Champions League. Con una actitud desafiante, el futbolista azulgrana dejó en claro que está preparado para afrontar uno de los retos más exigentes de la temporada.

La llegada del equipo catalán a Francia se produjo en medio de la expectativa por el duelo entre dos candidatos a pelear por el título europeo. El mensaje de Yamal, difundido en redes sociales y recogido por medios españoles, fue interpretado como una advertencia deportiva al conjunto parisino, que jugará ante su público en busca de una nueva victoria en el torneo continental.

El extremo de 19 años atraviesa un gran momento y se ha consolidado como una de las principales armas ofensivas del equipo dirigido por Hansi Flick. Su capacidad para encarar, desbordar y generar ocasiones lo convierte en una de las grandes preocupaciones para la defensa del PSG, que tendrá la tarea de contenerlo durante el encuentro.

🏆🇫🇷 LAMINE YAMAL YA ESTÁ en PARÍS. ➡️ El delantero bromeó en su llegada a la capital francesa para enfrentarse al PSG. https://t.co/hJ8A7WuI1L — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 19, 2026

El partido también tendrá un atractivo especial por el reencuentro de figuras como Ousmane Dembélé con el Barcelona, además del enfrentamiento táctico entre Luis Enrique y Hansi Flick. Ambos equipos suman seis puntos tras las dos primeras jornadas de la fase de liga, por lo que el resultado puede marcar diferencias en la lucha por avanzar directamente a los octavos de final.

Con el mensaje “¡París, ya llegué!”, Yamal alimentó la expectativa alrededor de un encuentro que reúne talento, historia reciente y ambición europea. El Barcelona buscará imponer su propuesta futbolística ante un PSG que conoce bien al extremo español y que intentará aprovechar la localía para frenar su influencia en el juego.