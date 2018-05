Parma volvió a la Serie A: tres ascensos seguidos luego de estar sumido en la quiebra

El Parma logró el ascenso a la Serie A el viernes, justo tres años después de declararse en bancarrota, con lo que se convirtió en el primer club italiano de la historia en subir de categoría durante tres campañas consecutivas.

Con el triunfo por 2-0 en su visita al Spezia, Parma finalizó en el segundo puesto de la Serie B, luego que Frosinone recibió un gol en las postrimerías y se resignó a un empate 2-2 como local frente al Foggia. Ambos equipos quedaron igualados en puntos pero Parma ascendió al tener ventaja sobre Frosinone en el criterio de enfrentamientos directos durante la campaña.

Alessandro Lucarelli era el capitán del Parma en 2015, cuando se declaró en quiebra. El equipo fue relegado a la Serie D, pero Lucarelli permaneció con el club para emprender el arduo camino hacia el retorno.

“¡No puede ser verdad. No es posible, no puedo creerlo!”, exclamó Lucarelli en la televisión italiana, con la voz entrecortada por el llanto. “Hemos hecho algo increíble en estos últimos tres años, algo fuera de este mundo. Nadie pudo haber imaginado un final así. Me muero, no puedo más, esto es más que un sueño”.

El veterano zaguero agradeció la lealtad de los aficionados del Parma, que llegó a figurar entre los mejores clubes de la Serie A y conquistó dos veces la Copa de la UEFA (actual Liga Europa) en la década de 1990.

“Este ascenso es un gran premio para nuestros seguidores, quienes al igual que nosotros jamás se dieron por vencidos”, manifestó Lucarelli. “Estoy orgulloso de ser su capitán. Ahora puedo incluso retirarme”.

Lucarelli cumple 41 años en julio, y podría ocupar un puesto directivo en el Parma.

El Empoli había conseguido ya el ascenso, como monarca de la Serie B. Dominó la liga, al finalizar con 13 puntos de ventaja sobre Parma.

Frosinone parecía tener ventaja para conseguir el otro ascenso directo en la última fecha. Contaba con dos puntos más que Parma y tres más que Palermo.

Parma se impuso con goles de Fabio Ceravolo y Amato Ciciretti, mientras que el veterano delantero Alberto Gilardino malogró un penal por el Spezia.

Foggia tenía ventaja ante Frosinone, pero Luca Paganini anotó mediante un cabezazo y Matteo Rubin hizo un autogol para que los locales tomaran la ventaja. Roberto Floriano estropeó el festejo con un tanto de último minuto.

Ahora, Frosinone deberá disputar una semifinal de promoción a ida y vuelta contra Bari o Cittadella.



AP