Bélgica vs Senegal EN VIVO: sigue el partido por 16avos del Mundial 2026
- Horarios del partido Bélgica vs Senegal por países
Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.
Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.
Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.
México: 14:00 horas.
Estados Unidos (ET): 16:00 horas.
España: 22:00 horas.
- Canales que transmiten Bélgica vs Senegal en el resto de Sudamérica
El partido de Bélgica vs. Senegal será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney+ Premium y CazéTV.
- Canales que transmiten Bélgica vs Senegal en Perú
Para Perú, el partido de Bélgica vs. Senegal será transmitido a través de DirecTV, América TV, DGO y Paramount+ por señal cable y streaming. En México míralo por ViX.
El encuentro comenzará a las 3 pm (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio de Seattle.
Las selecciones de Bélgica y Senegal se enfrentan esta tarde por el partido de 16avos de final del Mundial 2026. Encuentra aquí todas las incidencias de este encuentro que le dará a uno de los dos cuadros el boleto directo a octavos de final.
Las selecciones de Bélgica y Senegal se enfrentan esta tarde por el partido de 16avos de final del Mundial 2026. Encuentra aquí todas las incidencias de este encuentro que le dará a uno de los dos cuadros el boleto directo a octavos de final.