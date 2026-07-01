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Bélgica vs Senegal EN VIVO: sigue el partido por 16avos del Mundial 2026

09:46
  • Horarios del partido Bélgica vs Senegal por países

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.

México: 14:00 horas.

Estados Unidos (ET): 16:00 horas.

España: 22:00 horas. 

09:44
  • Canales que transmiten Bélgica vs Senegal en el resto de Sudamérica

El partido de Bélgica vs. Senegal será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney+ Premium y CazéTV.

09:43
  • Canales que transmiten Bélgica vs Senegal en Perú

Para Perú, el partido de Bélgica vs. Senegal será transmitido a través de DirecTV, América TV, DGO y Paramount+ por señal cable y streaming. En México míralo por ViX.

09:41

El encuentro comenzará a las 3 pm (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio de Seattle.

09:37

Las selecciones de Bélgica y Senegal se enfrentan esta tarde por el partido de 16avos de final del Mundial 2026. Encuentra aquí todas las incidencias de este encuentro que le dará a uno de los dos cuadros el boleto directo a octavos de final.

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