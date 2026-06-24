Curazao y Costa de Marfil medirán fuerzas este jueves 25 de junio por la fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026. El partido se jugará en el estadio Filadelfia. Ambas selecciones lucharán por pasar a la próxima fase del torneo internacional y hacerse con la victoria de esta fecha. En las siguientes líneas, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles del esperado encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Curazao vs Costa de Marfil por el Mundial 2026?

El partido Curazao vs Costa de Marfil se jugará este jueves 25 de junio en el Estadio Filadelfia con capacidad para 67 594 espectadores.

Horario del Curazao vs Costa de Marfil EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Curazao vs Costa de Marfil está programado para las 3:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 3:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 4:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 5:00 p.m.

¿Dónde ver Curazao vs Costa de Marfil EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Curazao vs Costa de Marfil se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Curazao vs Costa de Marfil EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Curazao vs Costa de Marfil EN VIVO por el Mundial 2026