Boca Juniors vs. Independiente EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 27 de la Liga Profesional este domingo 23 de octubre del 2022 desde las 3:00 p.m. (horario peruano) en el estadio La Bombonera.

Luego de vencer por 1-2 a Gimnasia en el juego pendiente a mitad de la semana, los ‘Xeneizes’ poseen la primera opción de coronarse campeones. Por el resultado positivo frente al ‘Lobo’, el elenco que entrena Hugo Ibarra sumó 51 puntos y recuperó la cima contra Racing Club, con 50, el otro con posibilidades y que se mide a River Plate.

¿A qué hora juega Boca vs. Independiente?

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

México – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 10:00 p.m.

Boca, que necesita ganar para obtener el título, se presenta sin Darío Benedetto a la definición. El ‘Pipa’ se lesionó y estará fuera de acción por tres semanas. En ese sentido, el ‘Negro’ Ibarra recupera a Luis Vázquez, quien ya cumplió con una suspensión. También son alternativa Frank Fabra, que salió golpeado en La Plata, y Sebastián Villa.

De su lado, Independiente será uno de los jueces en el cierre. El equipo de Avellaneda, si vence a los boquenses, pueden otorgar la chance de ganar el título a su archirrival: Racing. Por lo que este duelo está marcado por el morbo. Lo cierto es que el técnico Julio César Falcioni pierde por problemas de lesión a defensor Juan Manuel Insaurralde y al delantero Facundo Ferreyra.

¿En qué canal ver Boca vs. Independiente?

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Independiente puedes seguirlo a través de ESPN Premium.

¿Dónde seguir online Boca Juniors vs. Independiente por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors e Independiente deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Independiente: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Cristian Medina o Sebastián Villa, Luis Vázquez y Luca Langoni.

Independiente: Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Edgar Elizalde, Lucas Rodríguez o Juan Cazares; Damián Batallini, Lucas Romero, Iván Marcone, Leandro Fernández; Leandro Benegas.

¿Dónde jugarán Boca Juniors vs. Independiente por la Liga Profesional?