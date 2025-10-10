Bolivia vs Jordania EN VIVO HOY | Sigue el partido amistoso por la fecha FIFA del 10 de octubre
La 'Verde' le ganó 1-0 a Brasil y, tras la derrota de Venezuela ante Colombia, logró su pase al repechaje, donde peleará su clasificación al Mundial 2026.
El equipo sudamericano, dirigido por el profesor Óscar Villegas, llega al partido con la moral al tope tras sellar su pase al repechaje premundialista en la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.
El cotejo amistoso, el primero de Bolivia tras lograr el pase al repechaje previo al Mundial 2026, se disputará en el estadio Recep Tayyip Erdoğan, en Estambul (Turquía), desde las 11:00 a.m. hora peruana (12 pm de Bolivia).
La selección de Bolivia enfrenta a su similar de Jordania en un partido amistoso a disputarse hoy, viernes 10 de octubre, en Estambul, Turquía.
