En el marco de las actividades previas a la final de la Copa Libertadores 2025, a disputarse en Lima, la organización continental llevará a cabo un evento especial: el “Partido de las Estrellas”. Este encuentro amistoso pondrá frente a frente a un selecto grupo de leyendas del fútbol sudamericano de la Conmebol contra íconos históricos de la selección peruana.
El esperado duelo está programado para este jueves 27 de noviembre de 2025, a las 4:00 de la tarde (hora peruana), y tendrá como escenario el emblemático Estadio Nacional.
La jornada promete ser un festival de nostalgia y talento, reuniendo a figuras que marcaron épocas en sus respectivos equipos y selecciones.
La lista de participantes incluye nombres de gran calibre. Por la Selección Conmebol figuran glorias como el campeón del mundo Nery Pumpido, Marcelo Barovero, Felipe Melo, el campeón del mundo Oscar Ruggeri, Mauro Silva y el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.
Por su parte, la selección peruana presentará una constelación de estrellas encabezada por el ‘Capitán de América’ Héctor Chumpitaz, y figuras recientes como Luis Guadalupe, Juan Jayo Legario, Roberto Palacios, Carlos Lobatón, Andrés Mendoza y Flavio Maestri, entre muchos otros ídolos nacionales.
Este evento servirá como un homenaje a la historia del fútbol e inyectará más emoción a la atmósfera de la final de la Copa Libertadores.
SELECCIÓN CONMEBOL
Nery Pumpido
Marcelo Barovero
Ricardo Tavarelli
Leo Moura
Felipe Melo
Óscar Ruggeri
Paulo Da Silva
Carlos Bonet
Egidio Araujo
Alejandro Domínguez
Jonathan Santana
Nicolás Domingo
Roberto Acuña
Mauro Silva
Ricardo Giusti
Alejandro Chori Domínguez
Orlando Berrio
Juan Salgueiro
Rodrigo López
Germán Alemanno
SELECCIÓN DE PERÚ
Oscar Iváñez
Eusebio Acazuzo
Agustín Lozano
Héctor Chumpitaz
Luis Guadalupe
Juan Carlos La Rosa
Percy Olivares
Martín Hidalgo
Juan Jayo Legario
Juan Carlos Cabanillas
Jean Ferrari
Jorge Soto
Miguel Rebosio
Jaime Duarte
Luis Ramírez
Roberto Palacios
Carlos Lobatón
Andrés Mendoza
Walder Saenz
Flavio Maestri
Leo Rojas
Ysrael Zúñiga
Jhony Vegas
Johan Fano
Germán Carty
Julio César Urube
Alfonso Yañéz
Amilton Prado
