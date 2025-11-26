En el marco de las actividades previas a la final de la Copa Libertadores 2025, a disputarse en Lima, la organización continental llevará a cabo un evento especial: el “Partido de las Estrellas”. Este encuentro amistoso pondrá frente a frente a un selecto grupo de leyendas del fútbol sudamericano de la Conmebol contra íconos históricos de la selección peruana.

El esperado duelo está programado para este jueves 27 de noviembre de 2025, a las 4:00 de la tarde (hora peruana), y tendrá como escenario el emblemático Estadio Nacional.

La jornada promete ser un festival de nostalgia y talento, reuniendo a figuras que marcaron épocas en sus respectivos equipos y selecciones.

La lista de participantes incluye nombres de gran calibre. Por la Selección Conmebol figuran glorias como el campeón del mundo Nery Pumpido, Marcelo Barovero, Felipe Melo, el campeón del mundo Oscar Ruggeri, Mauro Silva y el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.

Por su parte, la selección peruana presentará una constelación de estrellas encabezada por el ‘Capitán de América’ Héctor Chumpitaz, y figuras recientes como Luis Guadalupe, Juan Jayo Legario, Roberto Palacios, Carlos Lobatón, Andrés Mendoza y Flavio Maestri, entre muchos otros ídolos nacionales.

Este evento servirá como un homenaje a la historia del fútbol e inyectará más emoción a la atmósfera de la final de la Copa Libertadores.

SELECCIÓN CONMEBOL

Nery Pumpido

Marcelo Barovero

Ricardo Tavarelli

Leo Moura

Felipe Melo

Óscar Ruggeri

Paulo Da Silva

Carlos Bonet

Egidio Araujo

Alejandro Domínguez

Jonathan Santana

Nicolás Domingo

Roberto Acuña

Mauro Silva

Ricardo Giusti

Alejandro Chori Domínguez

Orlando Berrio

Juan Salgueiro

Rodrigo López

Germán Alemanno

SELECCIÓN DE PERÚ

Oscar Iváñez

Eusebio Acazuzo

Agustín Lozano

Héctor Chumpitaz

Luis Guadalupe

Juan Carlos La Rosa

Percy Olivares

Martín Hidalgo

Juan Jayo Legario

Juan Carlos Cabanillas

Jean Ferrari

Jorge Soto

Miguel Rebosio

Jaime Duarte

Luis Ramírez

Roberto Palacios

Carlos Lobatón

Andrés Mendoza

Walder Saenz

Flavio Maestri

Leo Rojas

Ysrael Zúñiga

Jhony Vegas

Johan Fano

Germán Carty

Julio César Urube

Alfonso Yañéz

Amilton Prado