En el marco de las actividades previas a la final de la Copa Libertadores 2025, a disputarse en Lima, la organización continental llevará a cabo un evento especial: el “Partido de las Estrellas”. Este encuentro amistoso pondrá frente a frente a un selecto grupo de leyendas del fútbol sudamericano de la Conmebol contra íconos históricos de la selección peruana.

El esperado duelo está programado para este jueves 27 de noviembre de 2025, a las 4:00 de la tarde (hora peruana), y tendrá como escenario el emblemático Estadio Nacional.