El partido entre el Ajax y el Groningen, de la decimocuarta jornada de la Liga de los Países Bajos, fue suspendido por el lanzamiento desde uno de los fondos del estadio Johan Cruyff Arena, de bengalas, petardos y fuegos artificiales que impidieron el desarrollo del encuentro en el terreno de juego.

Una intensa humareda y fuego irrumpió en el fondo sur del estadio. El árbitro Bas Nijhuis detuvo el encuentro a los cinco minutos. Hubo un parón de casi tres cuartos de hora y el juego se reanudó pero volvió a detenerse inmediatamente al irrumpir, de nuevo, los fuegos artificiales.

Una parte de los seguidores del Ajax habían decidido organizar un espectáculo pirotécnico en homenaje a un aficionado fallecido. La intensidad de los fuegos y la escasa visibilidad en una parte del estadio provocó la suspensión definitiva.