Liga MX vs. MLS EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego conocido popularmente como el All Star Game o Juego de las Estrellas , este miércoles 10 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN Extra , Star+(Star Plus ) y ESPN Mexico . La vigésima sexta edición de All Star Game la protagonizarán las figuras de la Liga MX y de la MLS, tal como pasó en el 2021. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Allianz Field, de Minnesota.

