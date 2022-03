Portugal vs. Turquía EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por las semifinales de la Ruta C de los playoffs o repesca de las Eliminatorias Qatar 2022 de Europa. El partido, que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, se disputará este jueves 24 de marzo desde las 2:45 p.m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, DirecTV GO y DAZN. Asimismo, para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.