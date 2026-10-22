Hoy, jueves 22 de octubre de 2026, se juega la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League. Se disputan un total de 18 partidos divididos en dos turnos de horarios principales. A continuación se detallan todos los enfrentamientos programados para hoy:
Partidos de UEFA Europa League
- 11:45 Union Saint-Gilloise vs Hapoel Be’er Sheva Disney+ Premium
- 11:45 OFI vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium, ESPN 3
- 11:45 Lech Poznań vs Sunderland Disney+ Premium, ESPN 5
- 11:45 Juventus vs Rennes Disney+ Premium, ESPN
- 11:45 Ferencváros vs Torreense Disney+ Premium
- 11:45 Dinamo Zagreb vs NEC Disney+ Premium
- 11:45 Ararat-Armenia vs AZ Disney+ Premium, ESPN 4
- 11:45 Sturm Graz vs Olympique Marseille Disney+ Premium, ESPN 7
- 14:00 Viktoria Plzeň vs Levski Sofia Disney+ Premium, ESPN 2
- 14:00 Omonia Nicosia vs Benfica Disney+ Premium, ESPN 3
- 14:00 Beşiktaş vs Crystal Palace Disney+ Premium
- 14:00 AFC Bournemouth vs Milan Disney+ Premium, ESPN
- 14:00 Celje vs Salzburg Disney+ Premium
- 14:00 Celtic vs Celta de Vigo Disney+ Premium
- 14:00 Hoffenheim vs Olympique Lyonnais Disney+ Premium, ESPN 4
- 14:00 Jagiellonia Białystok vs Anderlecht Disney+ Premium
- 14:00 Lillestrøm vs Real Sociedad Disney+ Premium
- 14:00 Olympiakos Piraeus vs Sparta Praha Disney+ Premium, EPSN 7
En Perú y resto de Sudamérica, algunos partidos se podrán ver por los diferentes canales de ESPN por cable, mientras que de manera ONLINE, lo podrás ver mediante Disney+ Premium.
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