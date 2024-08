Si quieres saber cuáles son los Partidos de hoy, jueves 1 de agosto de julio del 2024, no te pierdas la guía TV de fútbol en vivo del día. ¿Dónde ver? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Partidos de hoy, jueves 1 de agosto de julio: resultados y transmisiones

Perú - Primera Division

15:00 UTC Cajamarca vs Alianza Atlético - Liga 1 Max

Europa - UEFA Europa League

12:00 Elfsborg vs Sheriff

12:15 Silkeborg vs Molde

12:30 Trabzonspor vs Ružomberok

12:30 Maccabi Petah Tikva vs Sporting Braga

13:00 Botev Plovdiv vs Panathinaikos

13:00 Rijeka vs Corvinul Hunedoara

13:00 Cercle Brugge vs Kilmarnock

13:00 Vojvodina vs Ajax

13:30 Rapid Wien vs Wisła Kraków

Europa - Liga de Conferencia de la UEFA

9:00 Astana vs Milsami

10:00 Ararat-Armenia vs Zimbru

10:00 Urartu vs Baník Ostrava

10:00 Ordabasy vs Differdange 03

10:00 Llapi vs Brøndby

10:00 Bravo vs Zrinjski

11:00 Paphos vs Žalgiris

11:00 Tobol vs St. Gallen

11:00 Sabah vs Maccabi Haifa

11:00 Polessya vs Olimpija

11:00 TransINVEST Vilnius vs Mladá Boleslav

11:00 Levadia vs Osijek

11:00 AEK Larnaca vs Paksi SE

11:30 Paide vs Stjarnan

11:30 Inter Club d’Escaldes vs AEK Athens

12:00 Tromsø vs KuPS

12:00 CSU Craiova vs Maribor

12:00 Sliema Wanderers vs Noah

12:00 København vs Magpies

12:00 Torpedo Kutaisi vs Omonia Nicosia

12:00 Caernarfon Town vs Legia Warszawa

12:00 Progrès Niedercorn vs Djurgården

12:00 Brann vs Go Ahead Eagles

12:30 Vaduz vs St Patrick’s

12:30 Cherno More vs Hapoel Be’er Sheva

13:00 Partizani Tirana vs Saburtalo

13:00 Víkingur vs Gent

13:00 Neman Grodno vs CFR Cluj

13:00 Egnatia Rrogozhinë vs Víkingur Reykjavík

13:30 Śląsk Wrocław vs Riga

13:30 DAC vs Zira

13:45 La Fiorita vs İstanbul Başakşehir

13:45 St. Mirren vs Valur

13:45 Shelbourne vs Zürich

14:00 Puskás vs Dnipro-1

14:00 HB vs Hajduk Split

14:00 Budućnost vs CSKA 1948

14:15 Vitória Guimarães vs Floriana

Norteamérica - Leagues Cup

19:00 Cincinnati vs Querétaro - MLS Season Pass

20:00 Toluca vs Chicago Fire - MLS Season Pass, Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, TSN5

20:00 Real Salt Lake vs Atlas - MLS Season Pass, Azteca Deportes En Vivo

21:30 Portland Timbers vs Colorado Rapids - MLS Season Pass

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 Universitario de Vinto vs Blooming - Tigo Sports

17:00 Independiente Petrolero vs Santa Cruz - Tigo Sports

19:00 Always Ready vs The Strongest - Tigo Sports

Paraguay - Primera División

17:30 Cerro Porteño vs Sportivo Ameliano - Tigo Sports Paraguay

Norteamérica - Copa Centroamericana

19:00 Alajuelense vs Marathón - Disney+

21:00 Olimpia vs Independiente - Disney+