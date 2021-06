Los partidos de hoy, 12 de junio de 2020 presentará grandes encuentros que no te puedes perder. El duelo que tendrá despierto a miles de fanáticos del fútbol será la continuación de la Eurocopa 2021; posteriormente, se jugará el México Sub 23 vs. Australia Sub 23 previo al inicio de Tokio 2020. Asimismo, la selección mayor de México se enfrentará ante Honduras por el amistoso internacional FIFA desde el Mercedes Benz Stadium. Conoce los demás duelos que se disputarán a través de EL COMERCIO.

Amistoso internacional FIFA

México U23 vs. Australia U23 - 13:00 | FuboTV, TUDN USA, Canal 5, Televisa, TUDN

Morocco vs. Burkina Faso - 14:00 | Arryadia

México vs. Honduras - 18:30 | TUDN USA, Univisión, TUDN México

Eurocopa 2021

Gales vs. Suiza - 8:00 | Directv Sports

Dinamarca vs. Finlandia - 11:00 | Directv Sports

Bélgica vs. Rusia - 14:00 | Directv Sports

Copa Bicentenario

Comerciantes Unidos vs. UTC - 12:15 | GOLPERU

El Pirata vs. Cienciano - 15:00 | GOLPERU

Deportivo Coopsol vs. Universitario - 19:30 | GOLPERU

Brasileirao

Santos vs. Juventude - 17:00 | Fanatiz Brasileirao, Brasil Play

Palmeiras vs. Corinthians - 17:00 | Spo Internacional, Fanatiz Brasileirao

Primera División - Uruguay

River Plate vs. Progreso - 13:00 | GOLTV Play, VTV+, Fanatiz USA, GOLTV

Cerrito vs. Plaza Colonia - 15:15 | GOLTV Play, VTV+, Fanatiz USA, GOLTV

Peñarol vs. Rentistas - 18:15 | GOLTV Play, VTV+, Fanatiz USA, GOLTV

Primera División - Venezuela

La Guaira vs. Puerto Cabello - 16:00 | GOLTV Play

Tachira vs. Zulia - 18:15 | GOLTV Play