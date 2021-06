¿Cuáles son los partidos de hoy 14 de junio? La programación de TV para este lunes, inicio de semana, trae los partidos más atractivos de la Eurocopa 2021 y la Copa América 2021, como los duelos entre España vs. Suecia, Argentina vs. Chile y Paraguay vs. Bolivia. Revisa aquí toda la programación para ver por TV online los encuentros de fútbol en vivo y sigue al detalle toda la información minuto a minuto.

Eurocopa 2021

8:00 | Escocia vs República Checa vía DIRECTV Sports

11:00 | Polonia vs Eslovaquia vía DIRECTV Sports

14:00 | España vs Suecia vía DIRECTV Sports

Colombia - Primera A

19:00 | La Equidad vs Deportes Tolima vía Win Sports+

Uruguay - Primera División

13:00 | Villa Española vs Boston River vía GolTV y VTV+

Copa América 2021

16:00 | Argentina vs Chile vía DIRECTV Sports

19:00 | Paraguay vs Bolivia vía DIRECTV Sports

