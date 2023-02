¿Dónde y cómo ver fútbol en vivo ? Este jueves 23 de febrero continúa la acción en el deporte rey y por ello en El Comercio te mostramos los horarios y canales de transmisión de todos los partidos de hoy . Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

EUROPA LEAGUE

12:45 | Nantes vs Juventus vía Star+, ESPN

12:45 | Midtjylland vs Sporting CP vía Star+

12:45 | Monaco vs Bayer Leverkusen vía Star+ y Fox Sports 2

12:45 | PSV vs Sevilla vía ESPN2, Star+

15:00 | Manchester United vs Barcelona vía Star+, ESPN

15:00 | Rennes vs Shakhtar Donetsk vía Star+

15:00 | Union Berlin vs Ajax vía Star+

15:00 | Roma vs Salzburg vía ESPN2, Star+

LIGA DE CONFERENCIA DE LA UEFA

12:45 | CFR Cluj vs Lazio vía Star+

12:45 | Dnipro-1 vs AEK Larnaca vía Star+

12:45 | Partizan vs Sheriff vía Star+

12:45 | Anderlecht vs Ludogorets vía Star+

15:00 | Gent vs Qarabağ vía Star+

15:00 | Basel vs Trabzonspor vía Star+

15:00 | Lech Poznań vs Bodø / Glimt vía Star+

15:00 | Fiorentina vs Sporting Braga vía Star+

COPA LIBERTADORES

17:00 | Magallanes vs Always Ready vía ESPN2, Star+

19:00 | Deportivo Maldonado vs Fortaleza vía ESPN2, Star+

19:00 | Universidad Católica vs Millonarios vía ESPN, Star+

COPA COLOMBIA

15:00 | Real Santander vs Alianza Petrolera

17:30 | Real Cartagena vs Boyacá Chicó vía Win Sports+

20:00 | Deportivo Cali vs Barranquilla vía Win Sports+

LIGA MX MÉXICO

21:05 | Santos Laguna vs Toluca vía Blue To Go Video Everywhere, VIX+ y Sky HD