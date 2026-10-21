Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Europa - UEFA Champions League
- 11:45 Lille vs Galatasaray ESPN2, Disney+ Premium
- 11:45 Como vs Manchester United ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Club Brugge vs Lens ESPN7, Disney+ Premium
- 14:00 Real Betis vs Feyenoord ESPN4, Disney+ Premium
- 14:00 Bayern München vs Arsenal ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Aston Villa vs Viking ESPN3, Disney+ Premium
- 14:00 Sporting CP vs LASK Linz ESPN6, Disney+ Premium
- 14:00 Real Madrid vs RB Leipzig ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 Internazionale vs Shakhtar Donetsk ESPN5, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 13:00 Levante vs Athletic Club DirecTV
Colombia - Categoría Primera A
- 18:15 Llaneros vs Deportivo Cali Win+ Futbol
- 20:20 Santa Fe vs Jaguares de Córdoba Win+ Futbol
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Torque vs Atlético Mineiro DIRECTV
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 Palmeiras vs Fluminense ESPN, Disney+ Premium
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