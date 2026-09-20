Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 20 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 Sport Huancayo vs UTC Cajamarca Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:30 Juan Pablo II College vs Deportivo Moquegua Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Inglaterra - Premier League

  • 8:00 AFC Bournemouth vs Liverpool Disney+ Premium
  • 8:00 Leeds United vs Crystal Palace Disney+ Premium
  • 8:00 Manchester City vs Sunderland Disney+ Premium
  • 10:30 Fulham vs Manchester United Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 7:00 Getafe vs Málaga ESPN 4, Disney+ Premium, CazéTV
  • 9:15 Atlético Madrid vs Real Madrid ESPN, Disney+ Premium
  • 11:30 Deportivo La Coruña vs Real Betis DIRECTV Sports, DGO
  • 11:30 Villarreal vs Levante ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:00 Valencia vs Real Sociedad DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 5:30 Fiorentina vs Napoli ESPN, Disney+ Premium
  • 8:00 Frosinone vs Como Disney+ Premium
  • 8:00 Parma vs Genoa Disney+ Premium
  • 11:00 Juventus vs Atalanta Disney+ Premium, CazéTV
  • 13:45 Milan vs Lecce ESPN3, Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Bayer Leverkusen vs RB Leipzig Disney+ Premium, ESPN2
  • 10:30 Schalke 04 vs Elversberg Disney+ Premium
  • 12:30 Paderborn vs Hoffenheim Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 8:00 Auxerre vs Brest Disney+ Premium
  • 10:15 Nice vs Lille ESPN 4, Disney+ Premium, CazéTV
  • 13:45 Olympique Marseille vs PSG ESPN2, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 9:30 Estrela vs Academico Viseu Sport TV3, Blue Sport, Sport TV
  • 9:30 Vitória Guimarães vs Moreirense N Sports, Sport TV1
  • 12:00 Estoril vs Casa Pia Sport TV3, Sport TV
  • 12:00 Santa Clara vs Sporting Braga N Sports
  • 14:30 Porto vs Benfica DIRECTV Sports, DGO

Argentina - Liga Profesional

  • 12:45 San Lorenzo vs Boca Juniors ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Platense vs Newell’s Old Boys Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina
  • 15:00 Rosario Central vs Argentinos Juniors TyC Sports Internacional, Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • 17:15 Belgrano vs Estudiantes Río Cuarto Fanatiz, ESPN Argentina, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • 19:30 Vélez Sarsfield vs Tigre TyC Sports Internacional, Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina

Brasil - Brasileirão

  • 9:00 Grêmio vs Palmeiras Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 14:00 Corinthians vs Fluminense Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 14:00 Vitória vs Cruzeiro Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 16:30 Flamengo vs RB Bragantino YouTube, Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay
  • 17:30 Athletico-PR vs Bahia Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Fortaleza CEIF vs Junior Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
  • 16:05 Atlético Bucaramanga vs Inter Bogotá Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
  • 18:10 Deportes Tolima vs América de Cali RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
  • 20:15 Llaneros vs Atlético Nacional RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Ecuador - Serie A

  • 13:30 Técnico Universitario vs Delfin Zapping
  • 16:00 Deportivo Cuenca vs Mushuc Runa Zapping
  • 18:30 LDU Quito vs Universidad Católica Zapping

Paraguay - Primera División

  • 14:00 Sportivo San Lorenzo vs Olimpia DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
  • 16:30 Sportivo Luqueño vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay

Uruguay - Primera División

  • 8:00 Albion vs Juventud Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 11:00 Danubio vs Wanderers Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 14:30 Nacional vs Defensor Sporting Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 18:00 Liverpool vs Racing Disney+ Premium, DIRECTV Sportsç

Países Bajos - Eredivisie

  • 5:15 Feyenoord vs Utrecht Disney+ Premium
  • 7:30 AZ vs Telstar Disney+ Premium
  • 7:30 Twente vs PSV Disney+ Premium
  • 9:45 NEC vs Go Ahead Eagles ESPN 2

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 18:00 Inter Miami vs San Diego Apple TV
  • 19:00 Pachuca vs Tijuana FOX Mexico, ViX, FOX One
  • 19:00 Toluca vs Santos Laguna TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
  • 21:10 Querétaro vs León TUDN USA, TUDN.com, FOX Mexico

VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.