Partidos de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 20 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 Sport Huancayo vs UTC Cajamarca Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:30 Juan Pablo II College vs Deportivo Moquegua Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Inglaterra - Premier League
- 8:00 AFC Bournemouth vs Liverpool Disney+ Premium
- 8:00 Leeds United vs Crystal Palace Disney+ Premium
- 8:00 Manchester City vs Sunderland Disney+ Premium
- 10:30 Fulham vs Manchester United Disney+ Premium
España - LaLiga
- 7:00 Getafe vs Málaga ESPN 4, Disney+ Premium, CazéTV
- 9:15 Atlético Madrid vs Real Madrid ESPN, Disney+ Premium
- 11:30 Deportivo La Coruña vs Real Betis DIRECTV Sports, DGO
- 11:30 Villarreal vs Levante ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 Valencia vs Real Sociedad DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 5:30 Fiorentina vs Napoli ESPN, Disney+ Premium
- 8:00 Frosinone vs Como Disney+ Premium
- 8:00 Parma vs Genoa Disney+ Premium
- 11:00 Juventus vs Atalanta Disney+ Premium, CazéTV
- 13:45 Milan vs Lecce ESPN3, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Bayer Leverkusen vs RB Leipzig Disney+ Premium, ESPN2
- 10:30 Schalke 04 vs Elversberg Disney+ Premium
- 12:30 Paderborn vs Hoffenheim Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 8:00 Auxerre vs Brest Disney+ Premium
- 10:15 Nice vs Lille ESPN 4, Disney+ Premium, CazéTV
- 13:45 Olympique Marseille vs PSG ESPN2, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 Estrela vs Academico Viseu Sport TV3, Blue Sport, Sport TV
- 9:30 Vitória Guimarães vs Moreirense N Sports, Sport TV1
- 12:00 Estoril vs Casa Pia Sport TV3, Sport TV
- 12:00 Santa Clara vs Sporting Braga N Sports
- 14:30 Porto vs Benfica DIRECTV Sports, DGO
Argentina - Liga Profesional
- 12:45 San Lorenzo vs Boca Juniors ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Platense vs Newell’s Old Boys Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina
- 15:00 Rosario Central vs Argentinos Juniors TyC Sports Internacional, Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 17:15 Belgrano vs Estudiantes Río Cuarto Fanatiz, ESPN Argentina, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 19:30 Vélez Sarsfield vs Tigre TyC Sports Internacional, Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina
Brasil - Brasileirão
- 9:00 Grêmio vs Palmeiras Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 14:00 Corinthians vs Fluminense Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 14:00 Vitória vs Cruzeiro Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 16:30 Flamengo vs RB Bragantino YouTube, Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay
- 17:30 Athletico-PR vs Bahia Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Fortaleza CEIF vs Junior Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 16:05 Atlético Bucaramanga vs Inter Bogotá Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 18:10 Deportes Tolima vs América de Cali RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 20:15 Llaneros vs Atlético Nacional RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Ecuador - Serie A
- 13:30 Técnico Universitario vs Delfin Zapping
- 16:00 Deportivo Cuenca vs Mushuc Runa Zapping
- 18:30 LDU Quito vs Universidad Católica Zapping
Paraguay - Primera División
- 14:00 Sportivo San Lorenzo vs Olimpia DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
- 16:30 Sportivo Luqueño vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
Uruguay - Primera División
- 8:00 Albion vs Juventud Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 11:00 Danubio vs Wanderers Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 14:30 Nacional vs Defensor Sporting Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 18:00 Liverpool vs Racing Disney+ Premium, DIRECTV Sportsç
Países Bajos - Eredivisie
- 5:15 Feyenoord vs Utrecht Disney+ Premium
- 7:30 AZ vs Telstar Disney+ Premium
- 7:30 Twente vs PSV Disney+ Premium
- 9:45 NEC vs Go Ahead Eagles ESPN 2
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 18:00 Inter Miami vs San Diego Apple TV
- 19:00 Pachuca vs Tijuana FOX Mexico, ViX, FOX One
- 19:00 Toluca vs Santos Laguna TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
- 21:10 Querétaro vs León TUDN USA, TUDN.com, FOX Mexico