Partidos de hoy, domingo 1 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 1 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal Liga 1 Max
- 15:15 Alianza Atlético vs Cusco Liga 1 Max
- 18:00 Universitario vs ADT Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 9:00 Manchester United vs Fulham Disney+ Premium
- 9:00 Nottingham Forest vs Crystal Palace Disney+ Premium
- 9:00 Aston Villa vs Brentford Disney+ Premium
- 11:30 Tottenham Hotspur vs Manchester City ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 8:00 Real Madrid vs Rayo Vallecano ESPN, Disney+ Premium
- 10:15 Real Betis vs Valencia ESPN2, Disney+ Premium
- 12:30 Getafe vs Celta de Vigo DIRECTV, DGO
- 15:00 Athletic Club vs Real Sociedad DIRECTV, DGO
Italia - Serie A
- 6:30 Torino vs Lecce ESPN3, Disney+ Premium
- 9:00 Como vs Atalanta Disney+ Premium
- 12:00 Cremonese vs Internazionale ESPN3, Disney+ Premium
- 14:45 Parma vs Juventus Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Stuttgart vs Freiburg Disney+ Premium
- 11:30 Borussia Dortmund vs Heidenheim Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 9:00 Olympique Lyonnais vs Lille Disney+ Premium
- 11:15 Angers SCO vs Metz Disney+ Premium
- 11:15 Toulouse vs Auxerre Disney+ Premium
- 11:15 Nice vs Brest Disney+ Premium
- 14:45 Strasbourg vs PSG ESPN, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Gil Vicente vs Famalicão
- 13:00 Sporting CP vs Nacional
- 15:30 Tondela vs Benfica
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Barracas Central vs Deportivo Riestra TNT Sports
- 17:15 Boca Juniors vs Newell’s Old Boys ESPN Premium
- 19:30 Rosario Central vs River Plate TNT Sports
Chile - Primera División de Chile
- 10:00 O’Higgins vs Deportes Concepción
- 16:00 La Serena vs Universidad Católica
- 18:30 Palestino vs Ñublense
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Atlético Bucaramanga vs Alianza Win Sports, RCN
- 16:10 Deportivo Cali vs Deportivo Pasto Win Sports, RCN
- 18:10 Once Caldas vs Jaguares de Córdoba Win Sports, RCN
- 20:10 Millonarios vs Medellín Win Sports, RCN
- 20:30 Llaneros vs Rionegro Águilas Win Sports, RCN
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:00 Olimpia vs Sportivo Trinidense Tigo Sports
- 18:15 Guaraní vs Rubio Ñú Tigo Sports
Venezuela - Primera División de Venezuela
- 16:00 Estudiantes Mérida vs Caracas
- 18:00 UCV vs Trujillanos
México - Liga MX
- 18:00 Querétaro vs Pachuca TUDN, Vix
