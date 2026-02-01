Redacción EC
Partidos de hoy, domingo 1 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 1 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal Liga 1 Max
  • 15:15 Alianza Atlético vs Cusco Liga 1 Max
  • 18:00 Universitario vs ADT Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 9:00 Manchester United vs Fulham Disney+ Premium
  • 9:00 Nottingham Forest vs Crystal Palace Disney+ Premium
  • 9:00 Aston Villa vs Brentford Disney+ Premium
  • 11:30 Tottenham Hotspur vs Manchester City ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 8:00 Real Madrid vs Rayo Vallecano ESPN, Disney+ Premium
  • 10:15 Real Betis vs Valencia ESPN2, Disney+ Premium
  • 12:30 Getafe vs Celta de Vigo DIRECTV, DGO
  • 15:00 Athletic Club vs Real Sociedad DIRECTV, DGO

Italia - Serie A

  • 6:30 Torino vs Lecce ESPN3, Disney+ Premium
  • 9:00 Como vs Atalanta Disney+ Premium
  • 12:00 Cremonese vs Internazionale ESPN3, Disney+ Premium
  • 14:45 Parma vs Juventus Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Stuttgart vs Freiburg Disney+ Premium
  • 11:30 Borussia Dortmund vs Heidenheim Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 9:00 Olympique Lyonnais vs Lille Disney+ Premium
  • 11:15 Angers SCO vs Metz Disney+ Premium
  • 11:15 Toulouse vs Auxerre Disney+ Premium
  • 11:15 Nice vs Brest Disney+ Premium
  • 14:45 Strasbourg vs PSG ESPN, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Gil Vicente vs Famalicão
  • 13:00 Sporting CP vs Nacional
  • 15:30 Tondela vs Benfica

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Barracas Central vs Deportivo Riestra TNT Sports
  • 17:15 Boca Juniors vs Newell’s Old Boys ESPN Premium
  • 19:30 Rosario Central vs River Plate TNT Sports

Chile - Primera División de Chile

  • 10:00 O’Higgins vs Deportes Concepción
  • 16:00 La Serena vs Universidad Católica
  • 18:30 Palestino vs Ñublense

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Atlético Bucaramanga vs Alianza Win Sports, RCN
  • 16:10 Deportivo Cali vs Deportivo Pasto Win Sports, RCN
  • 18:10 Once Caldas vs Jaguares de Córdoba Win Sports, RCN
  • 20:10 Millonarios vs Medellín Win Sports, RCN
  • 20:30 Llaneros vs Rionegro Águilas Win Sports, RCN

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 16:00 Olimpia vs Sportivo Trinidense Tigo Sports
  • 18:15 Guaraní vs Rubio Ñú Tigo Sports

Venezuela - Primera División de Venezuela

  • 16:00 Estudiantes Mérida vs Caracas
  • 18:00 UCV vs Trujillanos

México - Liga MX

  • 18:00 Querétaro vs Pachuca TUDN, Vix

