Partidos de hoy, domingo 1 de marzo de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 1 de marzo de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 Comerciantes Unidos vs Atlético Grau Liga 1 Max
- 15:30 Juan Pablo II College vs Cusco Liga 1 Max
- 18:00 Universitario vs FC Cajamarca Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 9:00 Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest Disney Plus
- 9:00 Manchester United vs Crystal Palace ESPN, Disney Plus
- 9:00 Fulham vs Tottenham Hotspur Disney Plus
- 11:30 Arsenal vs Chelsea ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 8:00 Elche vs Espanyol ESPN 2, Disney Plus
- 10:15 Valencia vs Osasuna DIRECTV Sports, DGO
- 12:30 Real Betis vs Sevilla Disney Plus ESPN 2, Disney Plus
- 15:00 Girona vs Celta de Vigo DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 6:30 Cremonese vs Milan ESPN, Disney Plus
- 9:00 Sassuolo vs Atalanta Disney Plus
- 12:00 Torino vs Lazio Disney Plus
- 14:45 Roma vs Juventus ESPN, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Stuttgart vs Wolfsburg Disney Plus
- 11:30 Eintracht Frankfurt vs Freiburg Disney Plus
- 13:30 Hamburger SV vs RB Leipzig Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 9:00 Paris vs Nice Disney Plus
- 11:15 Metz vs Brest Disney Plus
- 11:15 Lorient vs Auxerre Disney Plus
- 11:15 Lille vs Nantes Disney Plus
- 14:45 Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Tondela vs Santa Clara
- 13:00 Casa Pia vs Moreirense
- 15:30 Rio Ave vs Famalicão
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Newell’s Old Boys vs Rosario Central
- 17:15 Argentinos Juniors vs Barracas Central
- 17:15 Instituto vs Unión Santa Fe
- 19:30 Defensa y Justicia vs Lanús
- 19:30 Tigre vs Gimnasia La Plata
Chile - Primera División de Chile
- 10:00 Univ. Concepción vs Everton TNT SPORTS Premium
- 16:00 Colo-Colo vs Universidad Chile TNT SPORTS Premium
- 18:30 Ñublense vs Universidad Católica TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Deportivo Pasto vs Cúcuta Deportivo
- 16:00 Rionegro Águilas vs Inter Bogotá Win+ Futbol, Win Play
- 18:10 Deportivo Cali vs Fortaleza CEIF Win+ Futbol, Win Play
- 20:30 Deportes Tolima vs Atlético Nacional RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 12:00 LDU Quito vs Macará Zapping
- 14:30 Mushuc Runa vs Universidad Católica Zapping
- 17:00 Deportivo Cuenca vs Barcelona Zapping
Uruguay - Primera División
- 7:45 Liverpool vs Cerro Largo Disney+ Premium
- 17:30 Nacional vs Peñarol Disney+ Premium
Venezuela - Primera División de Venezuela
- 14:30 Trujillanos vs Anzoátegui FC
- 16:30 Deportivo La Guaira vs Rayo Zuliano