Por Redacción EC

Partidos de hoy, domingo 1 de marzo de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 1 de marzo de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 Comerciantes Unidos vs Atlético Grau Liga 1 Max
  • 15:30 Juan Pablo II College vs Cusco Liga 1 Max
  • 18:00 Universitario vs FC Cajamarca Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 9:00 Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest Disney Plus
  • 9:00 Manchester United vs Crystal Palace ESPN, Disney Plus
  • 9:00 Fulham vs Tottenham Hotspur Disney Plus
  • 11:30 Arsenal vs Chelsea ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

  • 8:00 Elche vs Espanyol ESPN 2, Disney Plus
  • 10:15 Valencia vs Osasuna DIRECTV Sports, DGO
  • 12:30 Real Betis vs Sevilla Disney Plus ESPN 2, Disney Plus
  • 15:00 Girona vs Celta de Vigo DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 6:30 Cremonese vs Milan ESPN, Disney Plus
  • 9:00 Sassuolo vs Atalanta Disney Plus
  • 12:00 Torino vs Lazio Disney Plus
  • 14:45 Roma vs Juventus ESPN, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Stuttgart vs Wolfsburg Disney Plus
  • 11:30 Eintracht Frankfurt vs Freiburg Disney Plus
  • 13:30 Hamburger SV vs RB Leipzig Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 9:00 Paris vs Nice Disney Plus
  • 11:15 Metz vs Brest Disney Plus
  • 11:15 Lorient vs Auxerre Disney Plus
  • 11:15 Lille vs Nantes Disney Plus
  • 14:45 Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Tondela vs Santa Clara
  • 13:00 Casa Pia vs Moreirense
  • 15:30 Rio Ave vs Famalicão

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Newell’s Old Boys vs Rosario Central
  • 17:15 Argentinos Juniors vs Barracas Central
  • 17:15 Instituto vs Unión Santa Fe
  • 19:30 Defensa y Justicia vs Lanús
  • 19:30 Tigre vs Gimnasia La Plata

Chile - Primera División de Chile

  • 10:00 Univ. Concepción vs Everton TNT SPORTS Premium
  • 16:00 Colo-Colo vs Universidad Chile TNT SPORTS Premium
  • 18:30 Ñublense vs Universidad Católica TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Deportivo Pasto vs Cúcuta Deportivo
  • 16:00 Rionegro Águilas vs Inter Bogotá Win+ Futbol, Win Play
  • 18:10 Deportivo Cali vs Fortaleza CEIF Win+ Futbol, Win Play
  • 20:30 Deportes Tolima vs Atlético Nacional RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 12:00 LDU Quito vs Macará Zapping
  • 14:30 Mushuc Runa vs Universidad Católica Zapping
  • 17:00 Deportivo Cuenca vs Barcelona Zapping

Uruguay - Primera División

  • 7:45 Liverpool vs Cerro Largo Disney+ Premium
  • 17:30 Nacional vs Peñarol Disney+ Premium

Venezuela - Primera División de Venezuela

  • 14:30 Trujillanos vs Anzoátegui FC
  • 16:30 Deportivo La Guaira vs Rayo Zuliano

VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.