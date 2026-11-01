Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, domingo 1 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, domingo 1 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Perú - Liga 1

  • 11:00 Deportivo Moquegua vs Los Chankas Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 13:15 Cusco vs Sport Boys Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:30 Atlético Grau vs Universitario Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Inglaterra - Premier League

  • 11:30 Liverpool vs Arsenal ESPN2, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 8:00 Getafe vs Sevilla ESPN2, Disney+ Premium
  • 10:15 Racing Santander vs Real Madrid DIRECTV Sports, DGO
  • 12:30 Elche vs Valencia ESPN3, Disney+ Premium
  • 15:00 Athletic Club vs Real Sociedad DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 6:30 Como vs Venezia ESPN, Disney+ Premium
  • 9:00 Frosinone vs Torino Disney+ Premium
  • 9:00 Lazio vs Cagliari Disney+ Premium
  • 12:00 Lecce vs Genoa Disney+ Premium
  • 14:45 Juventus vs Napoli ESPN3, Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Union Berlin vs Köln Disney+ Premium
  • 11:30 Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 9:00 Strasbourg vs Auxerre Disney+ Premium
  • 11:15 Paris vs Monaco Disney+ Premium
  • 11:15 Olympique Lyonnais vs Angers SCO disney+ Premium
  • 14:45 Olympique Marseille vs Toulouse Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Arouca vs Nacional Sport TV1, Sport TV Multiscreen
  • 13:00 Marítimo vs Santa Clara Sport TV2, Sport TV Multiscreen
  • 13:00 Academico Viseu vs Rio Ave Sport TV4, Sport TV Multiscreen
  • 15:30 Sporting Braga vs Famalicão Disney+ Premium Brazil

Argentina - Liga Profesional

  • 13:00 Boca Juniors vs River Plate Disney+ Premium, Fanatiz, TNT Sports, ESPN Premium
  • 16:30 Belgrano vs Barracas Central Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max
  • 16:30 Newell’s Old Boys vs Unión Santa Fe Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
  • 18:45 Lanús vs Gimnasia Mendoza Fanatiz, TNT Sports, Max

Bolivia - Primera División

  • 14:00 The Strongest vs Gualberto Villarroel SJ Entel Gol
  • 16:15 Guabirá vs Bolívar Entel Gol
  • 18:30 Universitario de Vinto vs Always Ready Entel Gol

Chile - Primera División

  • 10:00 Huachipato vs La Serena max chile, TNT SPORTS Premium
  • 12:15 Cobresal vs Everton Canal 13, max chile, TNT SPORTS Premium
  • 15:15 Universidad Católica vs Universidad Chile max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:05 Deportivo Cali vs Boyacá Chicó RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
  • 18:10 Medellín vs Alianza RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A

  • 11:00 Universidad Católica vs Aucas Zapping Sports, Zapping
  • 13:30 Independiente del Valle vs LDU Quito Zapping Sports, Zapping
  • 16:00 Guayaquil City vs Libertad Zapping Sports, Zapping

Paraguay - Primera División

  • 15:00 Cerro Porteño vs Olimpia DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Uruguay - Primera División

  • 8:00 Progreso vs Defensor Sporting Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV
  • 11:00 Boston River vs Torque Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV
  • 14:30 Danubio vs Nacional Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV
  • 18:00 Liverpool vs Juventud Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV

Venezuela - Primera División

  • 16:30 Deportivo La Guaira vs Portuguesa
  • 18:30 Carabobo vs Metropolitanos

Brasil - Copa de Brasil

  • 14:00 Palmeiras vs Vasco da Gama DIRECTV Sports, DGO
  • 16:30 Grêmio vs Atlético Mineiro DIRECTV Sports, DGo

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 15:30 Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders FC Apple TV
  • 16:30 Atlanta United vs Toronto FC Apple TV
  • 16:30 Nashville SC vs New York RB Apple TV
  • 19:00 New England vs Inter Miami Apple TV
  • 20:30 Los Angeles FC vs Minnesota United Apple TV
  • 21:45 Portland Timbers vs Houston Dynamo Apple TV

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