Partidos de hoy, domingo 1 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, domingo 1 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Perú - Liga 1
- 11:00 Deportivo Moquegua vs Los Chankas Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 13:15 Cusco vs Sport Boys Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:30 Atlético Grau vs Universitario Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Inglaterra - Premier League
- 11:30 Liverpool vs Arsenal ESPN2, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 8:00 Getafe vs Sevilla ESPN2, Disney+ Premium
- 10:15 Racing Santander vs Real Madrid DIRECTV Sports, DGO
- 12:30 Elche vs Valencia ESPN3, Disney+ Premium
- 15:00 Athletic Club vs Real Sociedad DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 6:30 Como vs Venezia ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Frosinone vs Torino Disney+ Premium
- 9:00 Lazio vs Cagliari Disney+ Premium
- 12:00 Lecce vs Genoa Disney+ Premium
- 14:45 Juventus vs Napoli ESPN3, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Union Berlin vs Köln Disney+ Premium
- 11:30 Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 9:00 Strasbourg vs Auxerre Disney+ Premium
- 11:15 Paris vs Monaco Disney+ Premium
- 11:15 Olympique Lyonnais vs Angers SCO disney+ Premium
- 14:45 Olympique Marseille vs Toulouse Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Arouca vs Nacional Sport TV1, Sport TV Multiscreen
- 13:00 Marítimo vs Santa Clara Sport TV2, Sport TV Multiscreen
- 13:00 Academico Viseu vs Rio Ave Sport TV4, Sport TV Multiscreen
- 15:30 Sporting Braga vs Famalicão Disney+ Premium Brazil
Argentina - Liga Profesional
- 13:00 Boca Juniors vs River Plate Disney+ Premium, Fanatiz, TNT Sports, ESPN Premium
- 16:30 Belgrano vs Barracas Central Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max
- 16:30 Newell’s Old Boys vs Unión Santa Fe Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
- 18:45 Lanús vs Gimnasia Mendoza Fanatiz, TNT Sports, Max
Bolivia - Primera División
- 14:00 The Strongest vs Gualberto Villarroel SJ Entel Gol
- 16:15 Guabirá vs Bolívar Entel Gol
- 18:30 Universitario de Vinto vs Always Ready Entel Gol
Chile - Primera División
- 10:00 Huachipato vs La Serena max chile, TNT SPORTS Premium
- 12:15 Cobresal vs Everton Canal 13, max chile, TNT SPORTS Premium
- 15:15 Universidad Católica vs Universidad Chile max chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 16:05 Deportivo Cali vs Boyacá Chicó RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
- 18:10 Medellín vs Alianza RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A
- 11:00 Universidad Católica vs Aucas Zapping Sports, Zapping
- 13:30 Independiente del Valle vs LDU Quito Zapping Sports, Zapping
- 16:00 Guayaquil City vs Libertad Zapping Sports, Zapping
Paraguay - Primera División
- 15:00 Cerro Porteño vs Olimpia DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 8:00 Progreso vs Defensor Sporting Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV
- 11:00 Boston River vs Torque Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV
- 14:30 Danubio vs Nacional Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV
- 18:00 Liverpool vs Juventud Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV
Venezuela - Primera División
- 16:30 Deportivo La Guaira vs Portuguesa
- 18:30 Carabobo vs Metropolitanos
Brasil - Copa de Brasil
- 14:00 Palmeiras vs Vasco da Gama DIRECTV Sports, DGO
- 16:30 Grêmio vs Atlético Mineiro DIRECTV Sports, DGo
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 15:30 Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders FC Apple TV
- 16:30 Atlanta United vs Toronto FC Apple TV
- 16:30 Nashville SC vs New York RB Apple TV
- 19:00 New England vs Inter Miami Apple TV
- 20:30 Los Angeles FC vs Minnesota United Apple TV
- 21:45 Portland Timbers vs Houston Dynamo Apple TV
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